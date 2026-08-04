תושב אשדוד נעצר אתמול (שלישי) על ידי בלשי היחידה המרכזית לכיש (ימ"ר) ובלשי ימ"ר דרום, בשיתוף שוטרי חטיבת סה"ר, בחשד להחזקה ולסחר באמצעי לחימה. המעצר בוצע לאחר מעקב מודיעיני ממושך שנמשך שבועות, כאשר הבלשים המתינו לרגע בו יגיע החשוד למקום המסתור ויוציא את הנשק.

על פי הפרטים שפורסמו על ידי המשטרה, החשוד הגיע למקום בעיר אשדוד כשהוא רכוב על טרקטורון, ניגש למחבוא סודי ושלף ממנו אקדח. באותו רגע ממש זינקו עליו כוחות המשטרה שהמתינו במארב, השתלטו עליו במהירות ומנעו ממנו כל אפשרות להימלט או להיפטר מהנשק.

הפעילות המבצעית היא פרי חקירה מודיעינית שקטה שהתנהלה במחוז הדרומי במשך תקופה ממושכת. הבלשים אספו מידע על החשוד, עקבו אחר תנועותיו והמתינו לשעת הכושר המתאימה לתפוס אותו בשעת מעשה. כאשר נכנס למתחם, ניגש למקום המסתור והוציא את האקדח, פעלו כוחות המשטרה במהירות ועצרו אותו.

במהלך המבצע תפסו השוטרים את האקדח, והחליטו גם להחרים את הטרקטורון ששימש את החשוד להגעה למקום ולביצוע העבירות. ההחרמה נעשתה במסגרת המדיניות להחרמת אמצעים המשמשים לפעילות פלילית וסחר בנשק. החשוד נלקח לחקירה במחלקת התשאול של ימ"ר לכיש, שם ינסו החוקרים לברר מה הייתה מטרת החזקת האקדח, למי הוא יועד, ולבדוק אם היה מעורב באירועי פשיעה נוספים באזור.

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המעצר מצטרף לשורה של פעולות סיכול שמבצע המחוז הדרומי בתקופה האחרונה. עבירות נשק וסחר באמצעי לחימה מהווים גורם מרכזי בהתפתחות הפשיעה החמורה, כאשר ארגוני פשיעה ועבריינים עושים שימוש בנשק חם לצורך חיסולי חשבונות, גביית כספים והטלת אימה. במחלקת הבלשים והמודיעין משקיעים משאבים רבים בניסיון למנוע את הגעת הנשק לרחובות ולאתר את המחבואים בטרם ייעשה בנשק שימוש.

מפקד ימ"ר לכיש, סגן ניצב שחר לוי, התייחס למעצר והבהיר כי המאבק בעבירות נשק ובסחר באמצעי לחימה בלתי חוקיים נמצא בראש סדר העדיפויות של ימ"ר לכיש והמחוז הדרומי. לדבריו, פעילות מודיעינית איכותית ומבצעית מדויקת מאפשרת לכוחות לסכל עבירות, לתפוס אמצעי לחימה ולעצור חשודים לפני שנגרם נזק לציבור. סנ"צ לוי הדגיש כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני נשק תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותה למען ביטחון התושבים.