בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא השבוע פסק דין יוצא דופן, כאשר השופטת טל לוי-מיכאלי חייבה בעלת דירה ברמת השרון לשלם פיצויים בסך 525 אלף שקל, עקב התנהלות חסרת תום לב בסכסוך על חניה צמודה.

הסיפור החל כאשר זוג רכש דירה ברחוב ביאליק ברמת השרון, כשחניה צמודה מהווה חלק בלתי נפרד מהעסקה. אולם בעת רישום הזכויות במשרד רישום המקרקעין אירעה טעות: החניה שרכש הזוג נרשמה בטעות על שם שכנתם, בעוד שחניה אחרת, נחותה יותר, נרשמה על שמם במסמכים הרשמיים.

במשך למעלה משש שנים, הזוג עשה שימוש רגיל בחניה שרכש בפועל, ללא כל מחלוקת. כלל דיירי הבניין והחברה היזמית הכירו בטעות והסכימו לתיקונה. אך השכנה בחרה להתעקש על הרישום הפורמלי ולטעון שהחניה המשובחת שייכת לה על פי המסמכים.

המקרה, שנמשך למעלה מארבע שנים וחצי, מהווה דוגמה חמורה לניסיון לנצל טעות טכנית תוך התעלמות מהצדק והיושר.

במקום להסכים לתיקון טכני פשוט, בחרה השכנה להסלים את המצב. היא פנתה למשטרה בתלונה פלילית נגד השכנים בטענה להסגת גבול, למרות שאלה עשו שימוש לגיטימי בנכס שרכשו בכספם ושהיה בבעלותם בפועל במשך שנים.

ההליך המשפטי שהתפתח גרר את כל הצדדים למערכה ממושכת ויקרה. הזוג נאלץ להוציא סכומים גבוהים על ייצוג משפטי, ויתר דיירי הבניין והחברה היזמית נסחפו אף הם למחלוקת שלא הייתה צריכה להתקיים כלל.

השופטת לוי-מיכאלי קבעה בפסק הדין כי מדובר ב"טעות סופר" מובהקת, וכי עמדת הנתבעת הועלתה "בחוסר תום לב כדי לעורר מחדש מחלוקות ישנות באמצעות פרשנות חסרת בסיס". השופטת הדגישה שכל יתר הגורמים המעורבים הבינו את הטעות והסכימו לתיקון, אך הנתבעת נותרה יחידה בסירובה.

משום שניתנו לנתבעת הזדמנויות רבות לחזור בה מעמדתה אך היא בחרה להמשיך בהליך עד סופו, הוטל עליה קנס חריג: 200 אלף שקל פיצוי לזוג שנאלץ להתמודד עם התנכלותה, 275 אלף שקל ליתר הדיירים שנסחפו לפרשה ללא אשמה, ו-50 אלף שקל נוספים לחברה היזמית. בסך הכל – 525 אלף שקל בגין חניה אחת.

פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות משפטיות חריגות בנושא חניות ואכיפה, ומהווה תקדים משמעותי בדיני הנדל"ן. המסר ברור: בתי המשפט לא יעמדו מנגד כאשר מישהו מנסה לנצל טעויות טכניות תוך התעלמות מהצדק והיושר, במיוחד כאשר הדבר נעשה בחוסר תום לב ותוך גרימת נזק כבד לאחרים.

המקרה מזכיר פסקי דין נוספים בהם בתי המשפט הטילו פיצויים כבדים על גורמים שהתנהלו בחוסר תום לב או ניסו להתחמק מאחריות ברורה. כפי שציינה השופטת, "אין מקום להשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר".

עבור הנתבעת, המחיר של העקשנות היה כבד פי כמה וכמה מערך החניה עצמה. הפרשה מהווה תזכורת למי שמוצא עצמו במחלוקת משפטית: לעיתים, הדרך הנכונה היא להסכים לפשרה הוגנת, במקום להתעקש על עמדה שאינה צודקת ולשלם בסופו של דבר מחיר כבד בהרבה.