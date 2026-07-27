היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הגישה היום (שני) בקשה חריגה לבית המשפט העליון להקפיא באופן מיידי את יישומו של תיקון 45 לפקודת המשטרה, המשנה את מבנה המחלקה לחקירות שוטרים. בבקשה, שהוגשה במסגרת עתירות התנועה לאיכות השלטון ועוד גופים, דורשת היועמ"שית לעצור כבר כעת את המינויים ואת הקמת היחידה החדשה, ובהכרעה הסופית - לבטל את התיקון כולו.

במרכז המחלוקת עומד תיקון שמקים יחידה חדשה לחקירת שוטרים ואנשי שב"כ, כשהיחידה תוכפף מבחינה מנהלית למשרד המשפטים. בראש המערכת יעמדו מנהל היחידה וממונה על התיאום, שיוכל להכריע במחלוקות בין היועץ המשפטי לממשלה לבין מנהל היחידה בנוגע לחקירות מקבילות. במקרים שבהם החקירות קשורות זו בזו, סמכויות היחידה עשויות לחול גם על אזרחים.

"הרכבת כבר יוצאת מהתחנה"

היועמ"שית מבקשת לעצור את מינוי חברי הוועדה, בחירת מנהל היחידה והממונה על התיאום, פעולות ההקמה וקביעת התקציב - כל זאת עד להכרעת בג"ץ. לטענתה, תחולת החוק אינה באמת נדחית, משום שההליכים המרכזיים ליישומו כבר החלו. קול קורא לבחירת מנהל היחידה פורסם, המועד להגשת מועמדויות הוארך עד 2 באוגוסט וחלק מחברי הוועדה כבר מונו.

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"הרכבת כבר יוצאת מהתחנה", נכתב בתגובה. היועמ"שית הזהירה כי קידום המינויים בתקופת הבחירות עלול לקבוע עובדות בשטח ולהעניק לממשלה הנוכחית השפעה על מנגנון המינויים למשך שנים. עוד נטען כי פעילות במקביל של מח"ש הקיימת ושל היחידה החדשה עלולה ליצור כאוס ארגוני, לפגוע בטיפול בתיקים רגישים ולהקשות על גיוס ושימור עובדים.

"פגיעה אנושה ביסודות דמוקרטיים"

בתגובת היועמ"שית נטען כי מאחורי השינוי המבני עומדת למעשה הקמה של גוף חקירה ותביעה חדש, בעל סמכויות נרחבות ותלות בדרג הפוליטי. לדבריה, מנגנון מינוי בעלי התפקידים והאפשרות לסיים את כהונתם פוגעים בעצמאותם המקצועית.

"החוק, במתכונתו, פוגע פגיעה אנושה ביסודות גרעיניים של מדינה דמוקרטית, ובהם שוויון בפני החוק ואכיפת חוק הוגנת ושאינה מושפעת משיקולים זרים", נכתב במסמך. עוד נטען כי השינוי עלול ליצור אפקט מצנן על שוטרים, חוקרים, תובעים, אנשי שב"כ, יועצים משפטיים, עורכי דין ועיתונאים.

הודעה מבישה מהדוברת

לצד הבקשה המשפטית, פרסמה דוברת הייעוץ המשפטי לממשלה, אפרת אורן, הודעה שעוררה תגובות רבות. בהודעה נכתב: "המדינה לבג"צ בעניין מח"ש: נדרש צו ביניים לעצירת יחידת התביעה הפוליטית שתטיל מורא על שוטרים, חוקרים, תובעים ועיתונאים".

השימוש במונח "יחידת התביעה הפוליטית" והטענה כי היחידה תטיל מורא על גורמי אכיפה ועיתונאים עוררו ביקורת על הלשון החריפה שבחרה הדוברת. יצוין כי מדובר בהודעה רשמית מטעם משרד המשפטים, שחתומה בשמה המלא של הדוברת ותפקידה.

היועמ"שית הודיעה כי במסגרת הדיון בעתירות תבקש מבג"ץ לבטל את התיקון במלואו. לפי עמדתה, ביטול סעיפים נקודתיים לא יספיק, משום שהקשיים החוקתיים נובעים ממכלול ההסדרים. לדבריה, הקפאת החוק עד להכרעה לא תגרום לנזק משמעותי, משום שמח"ש יכולה להמשיך לפעול במתכונתה הקיימת. מנגד, אם המינויים וההקמה יתקדמו והחוק יבוטל בהמשך, חלק מהנזקים לא יהיו הפיכים.

כעת יידרש בג"ץ להכריע אם לעצור את יישום החוק עד להכרעה בעתירות. הדיון צפוי להתקיים בפני הרכב מורחב של שופטים, בהתחשב בחשיבות העקרונית של הסוגיה.