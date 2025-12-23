יונתן אוריך, לשעבר יועצו של ראש הממשלה, הגיש מכתב חריף לנציבות תלונות השופטים בתגובה לתלונה שהגישה התנועה לאיכות השלטון נגד השופט מנחם מזרחי, ששחרר את אוריך מתנאים מגבילים בפרשת קטרגייט | אוריך טוען כי מדובר בניסיון להלך אימים על שופט מכהן ולפגוע בעצמאות מערכת המשפט | לדבריו, גורמים במשטרה תדרכו עיתונאים נגד השופט מזרחי באופן פסול | גורם בכיר במערכת המשפט העריך כי נציב תלונות השופטים צפוי לדחות את התלונה על הסף (משפט)
התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים נגד השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, בטענה להתנהלות שפוגעת באמון הציבור ובשלטון החוק | התלונה נוגעת להחלטתו לדחות את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של נתניהו, תוך הסתמכות חריגה על דברי ראש הממשלה | בית המשפט המחוזי בראשות השופט עמית מיכלס הפך את ההחלטה וביקר אותה בחריפות, תוך ציון שימוש בלתי תקין בחומרי חקירה חסויים והפרת כללי אתיקה שיפוטיים (משפט)