מערכת בתי הדין הרבניים ניצבת בפני משבר תפעולי חמור, כאשר גובר החשש כי כבר במהלך השבוע הקרוב יימחקו לצמיתות כל חשבונות הדואר האלקטרוני של הארגון. על פי דיווח ב-ynet, הרקע למשבר הוא חוב מצטבר של כ-700 אלף שקלים לחברת מיקרוסופט, שבשל אי-תשלומו לא חודש ההסכם בין הנהלת בתי הדין לבין החברה.

מדובר בחשבונות המבוססים על שירותי Outlook של מיקרוסופט, המשמשים את בתי הדין לניהול תכתובות פנימיות, חוזים, טיפול בפניות אזרחים ותהליכים מינהליים שוטפים. בעבר כבר איימה מיקרוסופט לנתק את השירות ואף השביתה את החשבונות באופן זמני, אולם נמצא אז פתרון ביניים שהשיב את המערכת לפעילות. כעת, כאשר החוב נותר בעינו, עולה החשש כי החשבונות יוקפאו סופית והמידע שבהם יימחק. מעבר בהול לג'ימייל - חשש לאובדן מידע כמענה למשבר, נערכים בבתי הדין למעבר לשימוש בשירותי ג'ימייל, אולם צעד זה טומן בחובו אובדן פוטנציאלי של מידע רב שנצבר במערכות לאורך שנים. עובדים במערך התריעו כי ההחלטה לעבור לג'ימייל בבהילות פוגעת בעבודה ובשירות שנותנים בתי הדין לזוגות בהליכי גירושים ולאזרחים הפונים בנושאים אחרים. שורד השבי נגד בג"ץ: "מגיע לי לדעת את האמת, מה יש לכם להסתיר?" | צפו דניאל הרץ | 10:36 לדברי העובדים, מחיקת כל התכתובות יכולה להיות פוגענית מאוד לאנשים שנמצאים כבר בהליכים בתוך בתי הדין ובנגישות המידע בעניינם. יצוין כי בשנה האחרונה נפתחו בבתי הדין הרבניים למעלה מ-113 אלף תיקים, כאשר מספר הזוגות המתגרשים עלה ב-6.5% לעומת השנה הקודמת.

סמכויות מורחבות מול תשתית רעועה

המשבר הטכנולוגי מגיע בעיתוי מורכב במיוחד. בתי הדין הרבניים, המהווים ערכאה שיפוטית רשמית האחראית על גירושין, גיור וניהול נכסי הקדש, קיבלו לאחרונה סמכויות מורחבות לדון כבוררים בסכסוכים ממוניים. רק בשבוע שעבר מינה נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, את הרכבי הדיינים החדשים לבוררות.

אישור החוק להרחבת סמכויות בתי הדין היה הישג היסטורי של ח"כ משה גפני, שנלחם עבורו למעלה משני עשורים. החוק משיב למערכת את הסמכות לדון בענייני ממון בהסכמת הצדדים - סמכות שהייתה נתונה לבתי הדין עד לשנת תשס"ו והופסקה בעקבות פסיקת בג"ץ.

הליקויים הטכנולוגיים החוזרים מעלים סימני שאלה בנוגע ליכולת המערכת לעמוד במשימותיה תחת תשתית רעועה. הראשון לציון עצמו התייחס בעבר למצב העגום של שירותי הדת במדינה, כאשר ציין כי "איך ייתכן ששירותי דת שישנם היום הם בסך הכל פחות ממה שהיה לפני 50 שנה".

מבתי הדין הרבניים לא נמסרה תגובה רשמית לדיווח.