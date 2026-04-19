התנועה לאיכות השלטון עותרת לביטול מינוי גופמן לראש המוסד

רומן גופמן | ארכיון ( צילום: פלאש Gershon Elinson/Flash90 )

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (ראשון) עתירה דחופה לבג"ץ לביטול מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. העתירה מתמקדת בפגמים שנתגלו בהליך המינוי ובהתנגדויות שהושמעו מצד גורמים בכירים.

כזכור, ביום 12 באפריל אישרה הוועדה המייעצת למינויים בכירים את מועמדותו של גופמן, אולם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, יו"ר הוועדה, התנגד למינוי והיה בדעת מיעוט. גרוניס קבע בחריפות: "לאור הפגמים מבחינת טוהר המידות להם אחראי האלוף גופמן, אין זה מן הראוי למנותו לתפקיד ראש המוסד". פרשת אלמקייס במרכז העתירה התנגדותו של גרוניס נסבה על מעורבותו של גופמן בפרשת הפעלתו של הקטין אורי אלמקייס. על פי הנטען, גופמן אישר את הפעלתו של נער בן 17 בניגוד לדין הצבאי ובהיעדר סמכות. ההפעלה הובילה למעצרו של אלמקייס וחקירתו בתנאים קשים במשך כשנה וחצי. גרוניס קבע בדעת המיעוט כי גופמן וכוחותיו "לא השיבו תשובה מדויקת" כשנשאלו על ההפעלה, והטיל ספק בגרסתו. העתירה מדגישה כי מדובר בפגם חמור בטוהר המידות הנדרש מראש המוסד.

אורי אלמקייס ( צילום מסך )

שורת פגמים בהליך המינוי

בעתירה מפורטת שורה של פגמים נוספים בהליך המינוי. על פי הנטען, שניים מתוך שלושת חברי הרוב בוועדה לא נחשפו לחומרים המסווגים הרלוונטיים לפרשה. בנוסף, הוועדה לא זימנה את אלמקייס להעיד למרות בקשותיו החוזרות והנשנות.

ראש המוסד היוצא דדי ברנע התנגד בתוקף למינוי והדגיש: "כל הערה פיקודית פוסלת קידום, בוודאי מינוי לראשות המוסד". כפי שדיווחנו, ברנע חשף בפני חברי הוועדה שבמהלך כל כהונתו כראש המוסד, הוא נתן רק הערה פיקודית אחת לרח"ט - מה שהביא לפרישתו כעבור שנתיים.

נתניהו עם גופמן כשהיה מזכירו הצבאי ( צילום: דוברות רה"מ )

גם היועצת המשפטית לממשלה התנגדה למינוי על פי הפרסומים. העתירה מדגישה כי התנגדות של שלושה גורמים בכירים - נשיא בית המשפט העליון בדימוס, ראש המוסד היוצא, והיועצת המשפטית - מצביעה על חומרת הבעיה.

חוסר ניסיון ובעיות נוספות

העתירה מעלה טענות נוספות נגד המינוי. על פי הנטען, גופמן נעדר ניסיון מודיעיני רלוונטי לתפקיד, ולפי פרסומים אינו שולט בשפה האנגלית ברמה המספקת - תנאי בסיסי לכהונה בתפקיד רגיש זה שעיסוקו במדינות זרות.

בנוסף, המינוי נעשה על רקע קביעות ועדת החקירה לעניין כלי השיט כי ראש הממשלה "סיכן את ביטחון המדינה". העותרים טוענים כי מינוי בעל פגמים כה חמורים בתקופה רגישה זו מהווה סיכון נוסף לביטחון המדינה.

אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

דרישה להקפאת המינוי

העותרים דרשו מבית המשפט להורות על ביטול המינוי ועל הקפאתו עד למתן פסק דין. "אסור לאפשר מצב שבו מינוי לתפקיד ביטחוני מכריע ייעשה תוך התעלמות מהתנגדות נחרצת של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, ראש המוסד היוצא, והיועצת המשפטית לממשלה", נכתב בעתירה.

כזכור, השופטת יעל וילנר דחתה בקשה לצו ביניים שנועד להקפיא את המינוי, אך קבעה כי העתירה תידון בפני הרכב שיפוטי בהקדם האפשרי. בשלב זה לא מצאה השופטת לנכון להיעתר לבקשה לעצור את המינוי שאושר לפני ימים ספורים.

גופמן, מזכירו הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, אמור להיכנס לתפקידו ביום 2 ביוני 2026 לתקופה של חמש שנים.