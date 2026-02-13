השופטת זיכתה נהג שהואשם באחיזת טלפון, לאחר שקיבלה את גרסתו כי אשתו החזיקה את המכשיר על רמקול עבורו. למרות הצהרת השוטר כי הוא "בטוח ב-100%", היעדר תיאור המכשיר וגרסת ההגנה האמינה הובילו לזיכוי (חוק ומשפט)
המונים פקדו אמש לעת ערב את ציונו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ברמת השרון, לרגל יום ההילולא החל בשבת קודש כ"ז שבט | לפני התיבה עבר בנו, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, שעורר את הקהל לישועת הכלל והפרט (חרדים)
שני בני אדם נהרגו וכשלושה-עשר נפצעו בדרגות שונות בתאונת דרכים שאירעה מוקדם יותר בשרון | לפי הדיווחים הרשמיים, בתאונה היו מעורבים מיניבוס, מספר כלי רכב ומשאית, יש גם פצועים קשה באירוע | מדיווחים עולה כי התאונה התרחשה כאשר שלט חוצות נפל מסיבה שאינה ברורה על המיניבוס והרג את הנהג במקום (חדשות)