סערה חריפה פרצה במערכת המשפט סביב התנהלותה של השופטת מיכל אגמון גונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב. על פי חשיפה של הכתב אבישי גרינצייג ב-i24NEWS, השופטת השתמשה בקבוצת וואטסאפ מקצועית כדי לרתום עורכות דין לפעולה אקטיבית נגד מוסד אקדמי, בעוד שבפרקליטות המדינה בוחנים אפשרות לדרוש את פסילתה מלדון בתיקי הגירה.

התקרית האחרונה מצטרפת לשורה של מהלכים שמעוררים שאלות קשות על גבולות ההתנהלות השיפוטית ברשתות החברתיות, ועל יחסי השופטת עם עורכי דין המופיעים באולמה.

"משימות לטיפול" בקבוצת שדולת הנשים

על פי הדיווח, השופטת אגמון גונן חברה בקבוצת הוואטסאפ של שדולת הנשים, הכוללת 516 משפטניות ועורכות דין. לאחרונה העלתה השופטת לקבוצה תמונה של שלט רחוב מטעם המרכז האקדמי למשפט ועסקים, והנחתה את חברות הפורום כי יש "לטפל בזה" על מנת להביא להסרת השילוט.

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קריאתה של השופטת זכתה למענה נלהב מצד עורכות הדין בקבוצה. אחת מהן הציעה להכריז על חרם, ואחרת כתבה: "לא להאמין שזו המודעה של המרכז האקדמי...". משתתפת שלישית אף הוסיפה עקיצה אישית כלפי המוסד: "להזכירכן שזה כור מחצבתו של הפרופ' הרעיל משה אליה".

השופטת אגמון גונן סירבה להגיב לפרסום הדברים. התקרית הנוכחית מצטרפת לאירוע שנחשף לאחרונה, בו המליצה השופטת באותה קבוצה בדיוק על עו"ד תומר ורשה, המייצג באופן תדיר באולמה, כשכתבה עליו: "תומר ורשה, הכי טוב".

הפרקליטות על סף דרישת פסילה בתיקי הגירה

במקביל לסערה סביב פעילותה הווירטואלית, מעמדה של אגמון גונן בבית המשפט המחוזי עובר טלטלה. גרינצייג מדווח כי בפרקליטות המדינה בוחנים אפשרות לדרוש את פסילתה של השופטת מלדון בתיקים הקשורים לרשות האוכלוסין וההגירה. הדרישה מגיעה בעקבות שורה של פסיקות מצידה, שמוגדרות במערכת כ"תמוהות ביותר".

בכירים ברשות האוכלוסין סברו מזה שנים ארוכות כי יש לפסול את השופטת מתיקים אלו. כעת, בעקבות המהלכים האחרונים, הפרקליטות פנתה להנהלת בתי המשפט כדי שתטפל בתופעה. הסוגיה כולה מונחת בימים אלה לפתחו של נציב תלונות הציבור על שופטים. בפרקליטות ובהנהלת בתי המשפט ממתינים להחלטת הנציב, ורק לאחריה יגובשו הצעדים האופרטיביים.