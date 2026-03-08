החל מעוד שלושה ימים יוכלו אזרחים ליהנות מהנחה משמעותית בעלות הנפקת הדרכון, בתשלום באתר או בעמדות השירות העצמי ברחבי הארץ - עד סוף אפריל 2026 | המימוש של ההנחה יתאפשר עד סוף חודש אפריל בתנאי שהתשלום בוצע עד תום חודש פברואר (תעופה)
וועדת העבודה והרווחה החליטה להוריד את המחיר שמשלמים העובדים הזרים על שהותם בישראל | על פי ההחלטה הסכום שישלמו העובדים לשהות של שלוש שנים יעמוד על 6,247 ש"ח | ברשות ההגירה תקפו: "אנחנו בחוסר תקציב" (כנסת)
רשות האוכלוסין וההגירה מציגה מהלך חדשני: 82 עמדות שירות עצמי ב-26 לשכות ברחבי הארץ, שיאפשרו הנפקת דרכונים ותעודות זהות ביומטריים ללא מפגש עם נציג. המהלך צפוי להוסיף 2,500 תורים ביום ולצמצם משמעותית את העומסים (בארץ)