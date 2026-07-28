בהחלטה שהתקבלה היום (שלישי), הוציא בית המשפט העליון צו ביניים קבוע המשהה את כניסתו לתוקף של חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות. הצעד מונע בשלב זה את יישום התיקון לחוק, שנועד למנוע מעצרים של בני ישיבות שלא התייצבו לגיוס.

על ההחלטה חתומים המשנה לנשיא נעם סולברג, לצד השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, גילה כנפי-שטייניץ, יחיאל כשר ורות רונן. מדובר בהרכב מורחב של תשעה שופטים שדן בעתירות נגד החוק.

בהחלטת השופטים צוין כי הצעד התקבל "לאחר ששקלנו בכובד ראש את טענות הצדדים כפי שהוצגו בכתב ובעל-פה". עוד הובהר כי "צו הביניים שניתן יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט בעניין".

מצו עראי לצו קבוע - והצפי לביטול מלא

הצו שניתן היום מהווה המשך לצו הביניים העראי שניתן קודם לכן, אך כעת מדובר בצו ביניים קבוע. בבית המשפט העליון הבהירו כי פסק הדין המלא והסופי בסוגיה יינתן בהקדם, אך הצפי הברור בקרב משקיפים הוא שבג"ץ יפסול את החוק שנחקק על ידי הכנסת.

כזכור, הדיון בבג"ץ התקיים הבוקר והסתיים תוך כ-90 דקות בלבד. הדיון התאפיין באווירה חד-צדדית, כאשר הן הייעוץ המשפטי לממשלה והן הייעוץ המשפטי לכנסת המליצו יחד על ביטולו של החוק.

כעת, עם מתן הצו הקבוע, נותר לחכות לפסק הדין המלא שיקבע את גורלו הסופי של החוק. בעולם התורה ממתינים בדאגה להמשך ההתפתחויות, תוך שהם רואים בהחלטה המשך למסע הרדיפה נגד לומדי התורה.