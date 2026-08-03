בבלי
חקירת פשיעה כלכלית

הסתרת נכסים בשווי עשרות מיליונים: מקורבים לליכוד נעצרו

יחידת להב 433 והממונה על חדלות פירעון עיכבו לחקירה קבלן ואנשי עסקים נוספים, בחשד שהסתירו זכויות בנדל"ן והבריחו נכסים בעודם בהליכי פשיטת רגל

(Avshalom Sassoni/Flash90)

היום (יום ב') עיכבו חוקרי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) להב 433, בשיתוף עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי שבמשרד המשפטים, קבלן ואיש עסקים לשעבר, יחד עם מעורבים נוספים.

בין המעוכבים: ח"כ לשעבר בליכוד שמחזיק בתפקיד בכיר בהווה וכן אנשים שמזוהים עם הליכוד בעבר ובהווה.

לפי החשדות, הקבלן הנחקר נמצא בהליכי פשיטת רגל מאז שנת 2012, אך למרות זאת פעל באופן מכוון להסתיר זכויות שבבעלותו בנכסי נדל"ן שונים, שערכם מוערך בעשרות מיליוני שקלים. בנוסף, החשוד הבריח נכסים שהיו בשליטתו, תוך הפרה של חובתו החוקית לחשוף ולדווח על כלל נכסיו במסגרת הליך פשיטת הרגל.

מהחקירה עולה כי החשודים פעלו בשיטתיות ובתחכום רב כדי להסתיר את זכויותיהם האמיתיות מפני הרשויות, תוך שהם מפיקים לעצמם סכומי כסף גדולים.

במסגרת המעבר לשלב החקירה הגלויה ועיכוב החשודים, תפסו החוקרים רכוש רב, במטרה לחלטו בהמשך ההליכים המשפטיים.

מהמשטרה נמסר כי "יאל"כ להב 433 תמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם כלל הרשויות, במטרה להילחם בפשיעה הכלכלית".

נדל"ןלהב 433פשיעה כלכליתפשיטת רגל

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