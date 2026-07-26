יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד הודיע היום (ראשון) על החלטתו להדיח את יושבת ראש הסתדרות האקדמאים (מח"ר) אלכסנדרה קרושינסקי מתפקידה. ההחלטה מגיעה בעקבות חשיפת הקלטות בחדשות 13, בהן נשמע בר-דוד מתבטא בדברים קשים נגד קרושינסקי, ובין היתר אומר לה: "את הכי טיפשה מכולם".

במכתב שהופנה ליו"ר הוועדה לתיאום ולביצוע בהסתדרות, גיורא נחום, כתב בר-דוד כי "קרושינסקי אינה פועלת בהתאם להוראות הממונים עליה, אינה מקבלת מרות ופועלת לטובת אינטרסים אישיים של מעמד וכוח אישי חלף דאגה לטובת העובדים המיוצגים על ידה ובניגוד מוחלט לחובותיה כיו"ר איגוד מול האגף לאיגוד מקצועי ומוסדות ההסתדרות".

רקע של מתחים ממושכים

ההחלטה על ההדחה לא התקבלה בחלל ריק. במכתב שהפיץ בר-דוד לחברות וחברי הסתדרות המח"ר, הוא הבהיר כי "ההחלטה התקבלה לאחר תהליך ממושך של בחינה, בדיקה והתייעצות, והיא אף החלה שנים רבות לאחור עוד בתקופת יו"ר ההסתדרות הקודם".

לדברי בר-דוד, "לאורך השנים הצטברו שורה של אירועים, מחדלים וטענות קשות שעלו מקרב חברות וחברי האיגוד, לצד כשלים ניהוליים ומשברי אמון שהלכו והעמיקו". הוא ציין כי חלק מהמשברים באו לידי ביטוי בעוצמה כזו שהובילו להקמת איגוד נפרד לפסיכולוגים.

בר-דוד הוסיף נתון חריף נוסף: "כדאי שתדעו שבמהלך כל שנות פעילותה (כ-9 שנים) של יו"ר האיגוד, הנ"ל חתמה רק על 3 הסכמים קיבוציים איזוטריים בלבד. כנראה בשל היותה עסוקה בסמינרים ובנופש משפחות בארץ ובחו"ל במרבית זמנה".

הדיון על ההדחה ב-27.7

הדיון על ההדחה החריגה נקבע ליום 27 ביולי. בר-דוד הדגיש במכתבו כי "מעולם לא הדחתי יו"ר ועד מתפקידו, קל וחומר יושבת ראש איגוד", אך הוסיף כי "האחריות שלי אינה לעצום עיניים. האחריות שלי היא לפעול".

יו"ר ההסתדרות ביקש להרגיע את חברי המח"ר: "זו אינה החלטה נגד הסתדרות המח"ר, זו בוודאי אינה החלטה נגד חברות וחברי המח"ר. להפך, המחויבות שלי היא כלפיכם". הוא הבטיח כי "פעילות האיגוד תימשך כסדרה, ואנו נדאג לרצף תפקודי מלא עד לגבוש הנהגה חדשה".

ההדחה מגיעה בתקופה סוערת עבור בר-דוד עצמו. כזכור, במשך חודשים היה מנוע מלהיכנס למשרדו בצו בית המשפט, במסגרת החקירה הפלילית נגד בכירי הארגון בפרשת "יד לוחצת יד". ההקלטות שנחשפו בחדשות 13 מציגות את ההתנהלות הכוחנית שלו מאז שחזר לתפקידו.

בר-דוד סיכם את מכתבו בהדגשה: "ההסתדרות הייתה ותמשיך להיות הבית שלכם. היא תמשיך להגן על זכויותיכם, לייצג אתכם ולפעול למענכם בכל מקום עבודה ובכל מאבק שיידרש".