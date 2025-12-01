חודש לאחר התפוצצות פרשת השחיתות בהסתדרות שזכתה לשם "יד לוחצת יד", יו״ר ההסתדרות בר-דוד, מהחשודים המרכזיים בפרשה, קיבל היום אישור לחזור לביתו כדי להשלים את מעצר הבית שלו שיסתיים בעוד 10 ימים | עד כה, יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי יאח״ה (משטרה)
עדויות ומקורבים לשעבר טוענים כי גולן חיברה בין סוכן הביטוח החשוד עזרא גבאי לבין איש הליכוד בדירקטוריון קק"ל – וכי השניים נפגשו תכופות במשרדו. באחת הפגישות נכח גם השר מיקי זוהר. לפי הערכות: כך נפתח צוהר נוסף לפרשת "יד לוחצת יד" (חדשות)
בית המשפט דן היום בפרשת השחיתות בהסתדרות, שלפי דברי המפכ"ל היא אחת מהפרשות הכי חמורות שהייתה במדינה והורה לעצור מספר חשודים למשך שמונה ימים. במקביל נחשף, את אחת הדרכים בהן תכננו החשודים להרוויח כסף | הפרטים (חדשות)
במקביל לסערת הפצ"רית, הבוקר התפוצצה פרשת שחיתות לכאורה בהסתדרות | עשרות חשודים נעצרו ומאות נחקרו במסגרת פרשת השחיתות שכוללת בכירים בהסתדרות ובמשק | בשעה האחרונה הורה בית המשפט להאריך את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד בשמונה ימים | על פי המשטרה "זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית מהגדולות שנחקרו בישראל" (חדשות)
פרשת "יד לוחצת יד" מטלטלת את המשק הציבורי ואת ההסתדרות, עם חשיפת מנגנון "תן וקח" לכאורה שפעל בין יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, לאיש עסקים בכיר בתחום הביטוח | יותר מ-350 איש בעבירות שוחד, הפרת אמונים והלבנת הון, ונוגעת לבכירים ברשויות מקומיות ובתאגידים ממשלתיים מרכזיים (חדשות בארץ)
יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, נפגש עם מטה משפחות החטופים והבהיר כי כניסה לשביתה בשלב זה עלולה להסיט את המאבק לכיוונים פוליטיים | עם זאת, קרא למעסיקים ולאיגודים לאפשר לעובדים המעוניינים להשתתף במחאה לעשות זאת ללא פגיעה בזכויותיהם (בארץ)
בעקבות המבוי הסתום במו"מ לעסקה, בהסתדרות העובדים החלו בדיונים פנימיים בניסיון לנקוט צעדי מחאה שיביאו את הממשלה | על הפרק לא עלתה שביתה כללית - עקב הכשלון בעבר, אלא צעדי מחאה "יותר ממושכים" שיפריעו למקבלי ההחלטות, או "יותר מודרניים" בשפה של ארגוני העובדים (בארץ)