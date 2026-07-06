פרשת השוחד בהסתדרות: עשרות מיליונים נתפסו בחשבון הבנק של החברה

חקירת פרשת "יד לוחצת יד" מסתעפת. היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 תפסה הבוקר (שני) עשרות מיליוני שקלים בחשבונותיה של חברה ציבורית ובחשבונותיהם האישיים של חלק מבכיריה, הצפויים להיות מוזמנים לחקירות המשך.

לפי המשטרה, אחת מתתי הפרשיות עוסקת בחשד כי החברה פעלה לקדם את החתימה וחידוש פוליסת התרופות של ההסתדרות הכללית באמצעות מתן טובות הנאה ותשלומים לסוכן הביטוח עזרא גבאי.

על פי החשד, התשלומים ניתנו בשל יכולתו הנטענת של גבאי להשפיע על יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, לקדם את הפוליסה ולחדש אותה מעת לעת, ובכך להגדיל את רווחי החברה.

במשטרה ציינו כי ממצאי החקירה שנאספו עד כה חיזקו את החשדות נגד המעורבים. החקירה נמשכת.

צפו: הרב מאיר שמואלי ביקש מחילה מרופאים ערבים במפגש פיוס מיוחד בבלי | 05.07.26 3

פרשת "יד לוחצת יד" היא אחת מחקירות השחיתות הגדולות שמנהלת יחידת להב 433 בשנים האחרונות. החקירה נפתחה בשנת 2023 ועוסקת בחשדות לשוחד, מרמה והפרת אמונים, לכאורה, בהסתדרות, ברשויות מקומיות, בחברות ובתאגידים ממשלתיים.

לפי החשד, אנשי עסקים העניקו טובות הנאה לבעלי תפקידים במטרה לקדם מינויים ולהשפיע על קבלת החלטות. במסגרת החקירה נעצרו ונחקרו בכירים רבים, בהם יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, בכירים נוספים בהסתדרות, אנשי עסקים, ראשי ועדי עובדים ובעלי תפקידים בגופים ציבוריים.

במהלך החקירה נחקרו גם בכירים מחברת מנורה מבטחים ובהמשך אף השר מיקי זוהר, בחשד לעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. כלל החשדות מצויים בחקירה, ולא הוגשו כתבי אישום בעניינים אלה.