חמישה מנשיאי בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, דורית ביניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן, פרסמו היום גילוי דעת משותף, שבו מתחו ביקורת חריפה על החלטת הממשלה בנוגע למועצת הרשות השנייה והזהירו מפני השלכותיה על מערכת המשפט ושלטון החוק.

בגילוי הדעת נכתב כי ההחלטה שקיבלה הממשלה אתמול מהווה, לדבריהם, "קריאה מצד הממשלה לאי כיבוד ואי ציות לצווי בית המשפט". עוד הוסיפו כי "אי ציות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה".

לדבריהם, מדובר במהלך חסר תקדים, אשר "משבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה", ועלול להוביל לאנרכיה ולריכוז כלל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד.

עוד ציינו הנשיאים בדימוס כי מצב כזה לא יאפשר קיומם של חיים תקינים במדינה, וקראו לממשלה להבהיר באופן מפורש כי היא מחויבת לקיים את פסקי הדין והחלטות בתי המשפט.

הודעתם מגיעה על רקע החלטת הממשלה, שהתקבלה פה אחד, שלפיה לא תכיר בהחלטות, מינויים או פעולות שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד זו אינה עומדת, לשיטת הממשלה, בתנאי הסף שנקבעו בחוק. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שהורתה על המשך פעילות המועצה, אף שמספר חבריה ירד מתחת לרף הקבוע בחוק, לשיטת הממשלה.