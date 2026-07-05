מערכת החינוך בישראל נסערת סביב יוזמה חדשה של שר החינוך יואב קיש, המבקש לעגן בחוזר מנכ"ל את זכותם של תלמידים להניח תפילין בהפסקות. המהלך נועד לשים קץ לתופעה שנרשמה בשנה האחרונה, במסגרתה מנהלי בתי ספר ומורות התנכלו לתלמידים שביקשו לקיים את המצווה בשטח מוסדות החינוך.

על פי טיוטת החוזר, הנהלות בתי הספר יחויבו להקצות מרחב מכבד ותנאים מתאימים לתלמידים המבקשים לקיים את המצווה. כדי למנוע פגיעה בשגרת הלימודים, נקבע כי הדבר יתאפשר בזמנים מוגדרים מראש, כגון במהלך ההפסקות, באופן שלא ייצר כפייה ולא יפריע לכלל התלמידים.

אלא שרגע לפני החתימה הרשמית, נתקל המהלך במחסום משפטי מצד הייעוץ המשפטי של משרד החינוך, המציב תנאי שמעורר סערה רבתי בציבור.

התנאי המשפטי המקומם

היועצים המשפטיים של המשרד שיגרו חוות דעת לפיה הקצאת פינה או שולחן להנחת תפילין לתלמידים יהודים בלבד מהווה פגיעה ב"מבחן השוויון במדינה דמוקרטית". בשל כך, הציבו המשפטנים דרישה חסרת תקדים: בכל בית ספר שבו יוקצה מרחב להנחת תפילין, תחול חובה להקים במקביל מרחב ייעודי לתפילת האסלאם ומרחב ייעודי לתפילה נוצרית.

הדרישה להכניס מתחמי תפילה מוסלמיים לתוך כותלי בתי הספר הממלכתיים עוררה זעם עצום בציבור, בפרט על רקע הזיכרונות הכואבים מאירועי השביעי באוקטובר וההסתה הקשה הקיימת במערכות החינוך של האוכלוסייה הערבית.

שר החינוך יואב קיש דחה את דרישת המשפטנים על הסף והבהיר כי הוא נחוש ללכת עם ההחלטה "עד הקצה", גם במחיר של התנגשות חזיתית מול בג"ץ.

"במדינת ישראל, המדינה היהודית והדמוקרטית, תלמיד לא צריך לפחד להניח תפילין", הצהיר השר קיש בתוקף. "הוא לא ייענש ולא יינזף בגלל שביקש לקיים את המצווה הזו. הניסיון לקשור בין זכותם של יהודים לקיים את דתם במדינתם לבין דרישות מופרכות מעין אלו – לא יצלח".

"זו לא מחלה מדבקת, זו הזהות שלנו"

התנאי המשפטי עורר גל של תגובות נזעמות גם מצד חלקים נרחבים בציבור הכללי והחילוני, שחשים כי המערכת המשפטית איבדה את הקשר לזהות היהודית הבסיסית ביותר.

פוסט שהפך ויראלי ברשתות החברתיות, שכתבה אישה המגדירה את עצמה כחילונית גמורה, מבטא את עומק הזעזוע: "בעלי הוא אדם חילוני, נוסע בשבת, שירת בצבא ובמילואים. וגַם, כל בוקר הוא מניח תפילין. ככה יש קדושה שמזכירה לנו כל יום שאנחנו יהודים, שייכים לעם הנבחר".

היא הוסיפה: "משרד החינוך בסך הכל מבקש להציב שולחן, פינה! זה לא מדבק, לא כואב, לא עושה רעש – זה מקסימום צובע את האווירה בקצת אמונה ותקווה. ואז מגיע הייעוץ המשפטי ודורש להקים כיתה לדת האסלאם ולנצרות בבתי ספר יהודיים? חשבתי שאני הוזה".

"אחרי שראינו שבכל כיתה בעזה יש מפות להשמדת ישראל, אנחנו נקים בבתי הספר שלנו כיתות לאסלאם כדי שילד יהודי יוכל להניח תפילין בהפסקה? השתגענו לחלוטין. התורה היא לא חובה – היא זכות, וחבל שיש מי שמנסה למנוע אותה מהילדים שלנו", סיכמה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי המאבק רחוק מסיום. אם הייעוץ המשפטי יתמיד בהתנגדותו, הסוגיה העקרונית תגיע להכרעת בית המשפט העליון, שם יידרשו השופטים להכריע האם זכותם של תלמידים יהודים לקיים את מצוות הדת במדינת היהודים תלויה בהקמת מתחמי תפילה לדתות אחרות.