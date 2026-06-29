כמעט עימות פיזי ומבוכה לקואליציה: החוק נפל בעקבות החרם החרדי | צפו

מליאת הכנסת דחתה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק שנועדה למנוע מנציגי הוועד הבינלאומי של הצלב האדום לבקר מחבלי נוח'בה הכלואים בישראל ולהגביל העברת מידע אליהם.

ההצעה נפלה ברוב של 41 מתנגדים מול 36 תומכים, לאחר שחברי הסיעות החרדיות החרימו את ההצבעות בשל המחלוקת סביב קידום החוקים שדרשו.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ פנה לאופוזיציה בבקשה שלא להתנגד לחוק, ואמר כי מדובר ב"חוק חשוב ביותר לביטחון ישראל". הוא הוסיף כי אם החוק לא יעבור, "הנוח'בות יקבלו סיוע".

בש"ס טענו כי רצו לתמוך בחוק, אך ביקשו לדחות את ההצבעה ליום רביעי, והאשימו את איתמר בן גביר בהתעקשות לקיים את ההצבעה כבר היום. בן גביר השיב כי דחיית ההצבעה הייתה הופכת את החוק ללא רלוונטי, והאשים את ש"ס כי היא "פוגעת בביטחון ישראל".

בצל נפילח החוק תועדו עימותים במליאת הכנסת, ביניהם רגעים בהם זה התדרדר לכמעט עימות פיזי בין איימן עודה לאופיר כץ.

משמעות נפילת החוק היא שלא ניתן יהיה להעלותו שוב להצבעה במשך חצי שנה.