שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)
לאחר שבישראל נערכו למסירת גופה בשעות אחר הצהריים, גורם ביטחוני מעדכן כי המסירה נדחתה בשלב זה וכי לא בטוח שמדובר בחטוף חלל | כזכור, לפני שעה קלה דווח כי רוצחי חמאס יצאו ממבנה בג׳בלייה שבו חיפשו אחר חטוף עם גופה מוסתרת בשמיכה (חדשות)
ארגון הטרור חמאס העביר גופת חטוף נוספת לידי הצלב האדום, שתועבר בקרוב לישראל | על פי הדיווח חמאס העביר ארון של חטוף חלל לידי הצלב האדום בעיר עזה | במידה והדיווח נכון, מדובר בהעברה ראשונה של חטוף חלל לישראל זה ארבעה ימים, כאשר האחרון שהוחזר מעזה הוא מני גודארד (חדשות)
האם אחרי קרוב לתריסר שנים מאז נפילתו, סגן הדר גולדין הי"ד יקבר בקבר ישראל? ארגון הטרור הרצחני חמאס העביר היום גופה של חלל חטוף נוסף לישראל, וההערכות הן כי מדובר בגולדין. לפי שעה אין זיהוי ובישראל דרוכים וממתינים בהתרגשות (חדשות בארץ)
הצלב האדום התייחס לסרטון שפורסם בישראל סביב מציאת שרידיו של החלל אופיר צרפתי, ומסר כי "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר משפחות רבות כל כך עדיין ממתינות במתח למידע על אהוביהן" | עוד נמסר: "החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית" (מדיני)
רחפן של צה"ל זיהה אנשי החמאס חופרים בור עם טרקטור, ולאחר מכן הם תועדו מוציאים גופה של חלל ממבנה סמוך, מכניסים אותה לבור שהטרקטור חפר ומכסים אותה באדמה | לאחר מכן הם הביאו את אנשי הצלב האדום שיצפו בחילוץ הגופה (צבא)
עוד חללים חוזרים לישראל: לאחר הלחץ של נשיא ארצות הברית, חמאס ממשיך להעביר חללים והערב כבר הועברה גופת חלל לידי הצלב האדום וכעת היא כבר בידיים ישראליות | במשרד רה"מ עדכנו כי "גופת החלל העוברה למכון לרפואה משפטית ובתום הליך הזיהוי תימסר הודעה רשמית למשפחה" (חדשות בארץ)
לראשונה מזה 738 ימים, 20 חטופים חיים שוחררו משבי חמאס | שבעת החטופים הראשונים הועברו על ידי כוח צה"ל ושב"כ ונפגשו לראשונה עם בני משפחתם ולאחר מכן הועברו לבתי החולים | במקביל, 13 חטופים נוספים נקלטו במתחם ברעים (חדשות)
צה"ל נערך לפעולה מורכבת להשבת החטופים משבי חמאס ברצועת עזה, כאשר חלקם כבר הוגדרו על ידי הצלב האדום במצב רפואי קשה | גורם רשמי בישראל מכחיש את הדיווח |פעולת השבת החטופים צפויה להתחיל מחר בשעות הבוקר במחנה רעים ובשלוש נקודות מסירה ברצועה (מדיני)
ערוץ אל-ג'זירה חשף מסמך מפורט המתאר את שלבי היישום של תוכנית טראמפ להפסקת המלחמה בעזה. לפי המסמך, חמאס נדרש לשחרר את כל החטופים עד יום שני בשעה 6:00 בבוקר, ללא טקסים או תקשורת. הסיוע יוגדל משמעותית — 600 משאיות ביום ו־50 מיכליות דלק ייכנסו לרצועה, ומעבר רפיח ייפתח בשני הכיוונים (מדיני)
מתאם השבויים והנעדרים גל הירש ביקש מראש משלחת הצלב האדום שידרוש מחמאס שלא ייתן מזון רב מדי לחטופים לפני השחרור מחשש להזנת יתר שעלולה להעמיד אותם בסכנת חיים | הירש העביר מסמך מיוחד שערכו מומחי משרד הבריאות שקובע כיצד נכון להזין את החטופים לפני השחרור (מדיני)
חמאס פרסם סרטון תעמולה בו נראים החטופים גיא גלבוע דלל ואלון אהל. מדובר באות החיים הראשון מאלון, והמשפחה אישרה את זהותו. גיא מספר כי הפגישה התקיימה סמוך למתקן הצלב האדום בעזה. הארגון הבינלאומי הכחיש כל קשר או ידיעה מוקדמת על כך (בארץ)
נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נשיאת הצלב האדום הבינלאומי ואמר כי "התמונות המחרידות של אביתר ורום, בהן עצמותיהם בולטות מעורם כתוצאה של הרעבה, מצביעות על כך שהם בסכנת חיים" | הוא ביקש מהצלב האדום "לפעול בכל דרך כדי לסייע" (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום עם ראש משלחת הצלב האדום באזור, ג׳וליאן לאריסון, בעקבות סרטוני הזוועה של החטופים בעזה שפורסמו בימים האחרונים - וביקש את מעורבותו במתן מזון לחטופים ובמתן טיפול רפואי עבורם באופן מיידי (חטופים)