בבלי

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בקשר רצוף עם המשפחות

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מחכים לשובם

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"ממצא שביקשנו לבדוק"

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המעגל נסגר אחרי 12 שנים?

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חתם על צו

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"לא מתקבל על הדעת"

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אלו אפשרויות התגובה של ישראל

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ושבו בנים לגבולם

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מתיר אסורים | עדכונים שוטפים

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בצלב האדום מכחישים

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לפי אל-ג'זירה

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הועברה פנייה לצלב האדום

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למרות התקווה

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"הועבר לבדיקות בבית החולים"

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"מצבם חמור ביותר"

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"מזכיר את הנאצים"

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עד טיפת הדם האחרונה

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