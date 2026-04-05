יו"ר חד"ש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה התייחס להפגנה השנויה במחלוקת אמש נגד המלחמה, ולפעילות המשטרה במהלכה, ואיים בציוץ ברשת X: "בשבוע הבא נהיה כבר עשרות אלפים. כי ככל שידכאו וישתיקו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ" (פוליטי)
חברי הכנסת איימן עודה ועופר כסיף כתבו על הניצחון הצפוי של הפלסטינים על "הכיבוש" ועל "הכהניסטים", ובכירי הרשות הפלסטינית מיהרו לגנות וקראו ל"התערבות מיידית של הארגונים והמוסדות הבינלאומיים", בעקבות ביקורו של השר איתמר בן גביר אצל מרואן ברגותי | בן גביר מצידו, הגיב: "אחזור על זה שוב ושוב בלי להתנצל. אנחנו נמחק אותו. בעזרת השם" | צפו (אקטואליה)
אחרי שבכאן חדשות הסתייגו מדבריה, העיתונאית איילה חסון שוברת שתיקה ומגיבה להאשמות: "בחברות חשוכות לא חשוב מה אמרת, חשוב מה אומרים שאמרת" | חסון הוסיפה: "מי שהשתלחו בי עשו זאת בידיים לא נקיות - אני מסרבת להצטרף לעדר" (עיתונות)
חבר הכנסת עודה שעמד לאחרונה בראש הכותרות, כאשר ניסו להדיח אותו מהכנסת, הגיע להפגנה בשבת בנס ציונה והותקף על ידי פעילי ימין שהגיעו למקום, מי שמיהרו לגנות, הם חבר הכנסת לפיד והשר ארבל מש"ס (חדשות, פוליטי)
ברקע המשבר הפוליטי של החרדים מול הממשלה סביב חוק הגיוס חברי הכנסת של יהדות התורה מתכוונים להימנע בהצבעה על הדחת חבר הכנסת עודה למרות המחאה החריפה של נציגי הליכוד | ביהדות התורה חוששים: "היום זה עודה - מחר זה אנחנו" ומחליטים להימנע (פוליטי)
חבר הכנסת מהליכוד יזם הליך הדחה מהכנסת נגד יו"ר חדש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה, בשל מעשיו ואמירותיו הפוגעים לכאורה במדינת ישראל | 70 חברי כנסת חתמו על תמיכה במהלך, ביניהם נציגים מישראל ביתנו והמחנה הממלכתי ( חדשות, פוליטי)
חבר הכנסת איימן עודה השתתף במהלך השבת בצעדה מחאה ותקף את הממשלה במילים חריפות ובוטות | השר בן גביר פנה בדחיפות ליועצת המשפטית לממשה בדרישה להסיר מעודה את החסינות ולהעמידו לדין: "במדינה נורמלית, אדם שקורא 'עזה תנצח' בזמן שמחבלים רוצחים יהודים – היה נחקר מיידית" |השר אלי כהן: עודה גייס חמישי, יש לשלוח אותו לכלא או לעזה" | יוליה מלינובסקי תקפה: "עודה מוזמן לעלות על משאיות הסיוע לרצועה ולהישאר שם" (חדשות, פוליטי מדיני)