רגעי אימה: צוות חברת החשמל הגיע לתקן תקלה - ונדהם מההפתעה על הכבלים | צפו

אירוע חריג התרחש היום (שני) ברחובות, כאשר צוות של חברת החשמל שהגיע לטפל בתקלה נאלץ להפסיק את עבודתו לאחר שעל כבלי החשמל זוהה נחש צפע גדול שזחל במקום.

עם זיהוי הנחש הופסקה העבודה באופן מיידי. העובד ששהה על במת ההרמה ירד לקרקע בבטחה, ולמקום הוזעק לוכד נחשים שטיפל באירוע ואפשר את חידוש העבודות.

בוריס בנדרסקי, עובד חברת החשמל שנכח בזירה, סיפר כי במהלך שנות עבודתו כבר נתקל בנחשים במקומות שונים, אך לדבריו המראה הפעם היה יוצא דופן. "כבר יצא לי להיתקל בנחשים בתוך ארונות במהלך העבודה, אבל מעולם לא בגודל כזה – ועוד זוחל על כבלי חשמל", אמר.

בחברת החשמל מזכירים כי בעונת הקיץ, כאשר הטמפרטורות עולות, גוברת פעילותם של נחשים, ולכן צוותי השטח נדרשים לגלות ערנות מוגברת בעת ביצוע עבודות באזורים פתוחים ובסביבת תשתיות.