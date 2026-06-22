בשורה למיליוני עובדים: דמי ההבראה עולים ל-451.5 ש"ח

בשורה משמעותית הגיעה היום (שני) למיליוני עובדים במגזר הפרטי: יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד ויו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי חתמו על הסכם לעדכון תעריף דמי ההבראה. התעריף החדש יעמוד על 451.5 שקל ליום, לעומת 418 שקל ליום עד כה - תוספת של כ-33.5 שקל ליום.

מדובר בתוספת של מאות שקלים בשנה לכל עובד, כאשר לפי ההערכות בין שניים לשלושה מיליון עובדים במשק עשויים ליהנות מההעלאה. העדכון מגיע לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

ממתין לחתימת השר לוין

ההסכם הועבר למשרד העבודה, והוא דורש חתימתו של שר העבודה יריב לוין על צו הרחבה כדי שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק. צו ההרחבה נדרש בין היתר לאור העלייה במדד המחירים לצרכן ויוקר המחיה שפקד את המשק בשנתיים האחרונות.

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במקביל לעדכון במגזר הפרטי, בהתאם לעדכון מדד המחירים לצרכן, עודכנה קצובת דמי ההבראה לעובדים במגזר הציבורי ל-511.6 שקל ליום, לעומת 471.4 שקל בשלוש השנים האחרונות.

"הגיעה העת להשיב לעובדים"

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד מסר: "לאחר שנתיים שבהן העובדות והעובדים בישראל נשאו בנטל ולקחו חלק במאמץ הלאומי בתקופת המלחמה, הגיעה העת להשיב להם. ההסכם שחתמנו עם נשיאות המגזר העסקי יאפשר לעובדים ליהנות מעדכון תעריף דמי ההבראה בהתאם לעליית המדד וליוקר המחיה".

לדבריו, "מדובר בבשורה משמעותית למיליוני עובדים במשק, שתסייע להקל ולו במעט על ההוצאות של משקי הבית". בר-דוד הודה לדובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי, על שיתוף הפעולה וקרא למשרד העבודה להשלים בהקדם את הרחבת ההסכם בצו.

"תיקון עוול כלפי עובדי המגזר הפרטי"

יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי הבהיר: "ההסכם שנחתם היום מתקן עוול שנוצר כלפי עובדי המגזר הפרטי, אשר היו תחת האלונקה לאורך כל תקופת המלחמה והמשיכו לקיים את הפעילות הכלכלית של המשק גם בימים המורכבים ביותר. עדכון דמי ההבראה משקף הכרה בתרומתם".

אמיתי הוסיף: "אני שמח שהצלחנו להגיע להסכמות בעת הזו ומודה לחברי, ארנון בר-דוד, יו"ר ההסתדרות, על השותפות והעבודה המשותפת לטובת המעסיקים, העובדים והמשק הישראלי כולו".

זכות חוקית לכל עובד

יצוין כי דמי הבראה הם זכות חוקית של כל עובד במשק, והם נועדו לאפשר לעובדים לצאת לחופשה ולהתאושש מעבודתם. התעריף מחושב על בסיס יומי, כאשר כל עובד זכאי למספר ימי הבראה בהתאם לוותקו ולתנאי העסקתו.

העדכון החדש מגיע לאחר תקופה ארוכה של הקפאה, ומשקף את העלייה במדד המחירים לצרכן ואת יוקר המחיה שפקד את המשק בשנתיים האחרונות. ההסכם צפוי להיכנס לתוקף לאחר חתימת שר העבודה על צו ההרחבה.