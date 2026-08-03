עולם הגמחי"ם עומד בפני שינוי דרמטי: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה להערות הציבור טיוטת חוזר מקיפה המציבה הוראות ונהלים קפדניים לניהול סיכוני הלבנת הון, מימון טרור וסיכונים תפעוליים במוסדות לגמילות חסדים.

מדובר בהמשך ישיר לחוק העוסק במעמדם של הגמ"חים שנחקק בשנת 2019 ולצו איסור הלבנת הון הייעודי שנכנס לתוקף מוקדם יותר השנה. הצעדים החדשים נועדו להבטיח סביבה פיננסית אמינה ושקופה, להגן על כספי המפקידים והתורמים, וליישר קו עם הסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים של ארגון ה-FATF.

מ"בנקאות צללים" למערכת מפוקחת

במשך עשרות שנים פעלו הגמ"חים החרדיים כמערכת בנקאות קהילתית המבוססת על אמון מוחלט וערבות הדדית, ללא פיקוח ממשלתי. אולם ניהול מיליארדי שקלים בהפקדות, בהלוואות ובמאזנים ללא הוראות סדורות יצר סיכון מוגבר שניצלו גורמים פליליים או מעורבות בלתי רצויה.

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צעדי הפיקוח החדשים מטילים על הגמ"חים – קטנים כגדולים – שתי מערכות הוראות משלימות המבוססות על "גישה מבוססת סיכון". הראשונה עוסקת בהרחבת הדיווח התקופתי והממוכן, והשנייה בתשתיות ארגוניות וניהול סיכוני הלבנת הון.

דיווח דיגיטלי ושוטף לרשויות

מנהלי הגמ"חים יידרשו להעביר לרשות שוק ההון ולרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים ממוכנים בקובצי תבנית קבועה. מערכת הרשות תדחה קבצים שאינם בתבנית המוגנת, כך שלא תהיה אפשרות להתחמק מהדרישה.

ארבעת נדבכי הדיווח יכללו נתונים כספיים מפורטים – מאזן ודוח פעילות, זרימת הכספים בתקופה המדווחת, פירוט מלא של הפיקדונות, התרומות והאשראי המועמד, וכן נתונים מפורטים על אשראי בקשיי גבייה.

בנוסף, הגמ"חים יחויבו לצרף לדיווח חוות דעת מקצועית של מומחה חיצוני – רואה חשבון או כלכלן – אשר תבחן ותאשר את היתכנות המודל הכלכלי ואת יציבותו לטווח ארוך. יועברו גם דיווחים שוטפים על פעולות בסכומים גדולים, דיווח מיידי על פעולות בלתי רגילות או נסיונות לביצוען, וכן דוח מרכז שנתי שיוגש מדי שנה עד ה-31 במרץ.

מדיניות כתובה ומינוי אחראי על חובות

כל גמ"ח יידרש לגבש מדיניות כתובה לניהול סיכונים. במוסדות המואגדים כעמותה או חל"צ, הדירקטוריון או הוועד המנהל יחויב לדון במדיניות ולאשר אותה לפחות אחת לשנה, תוך הבטחת הקצאת משאבים אנושיים וטכנולוגיים ליישומה.

חובה למנות נושא משרה בכיר כ"אחראי על חובות איסור הלבנת הון". בעל התפקיד ייהנה מעצמאות תפקודית, גישה בלתי מוגבלת לרשומות, ויבצע בקרות, הדרכות ודיווח על כשלים.

נוהל "הכר את הלקוח" יחייב את הגמ"חים לבצע הליכי אימות וזיהוי לכל תורם, מפקיד ולווה. תושבי חוץ, עמותות, או גורמים בסיכון – כמו אנשי ציבור מקומיים או זרים, שופטים ונבחרי ציבור – יחויבו בהליך בירור מוגבר כולל הצהרות על מקור הכספים.

קץ האנונימיות והמעבר למערכות טכנולוגיות

אם בעבר ניתן היה להפקיד או לתרום כספים במזומן ללא הזדהות, ולווים קיבלו מענה על בסיס היכרות אישית בלבד, הרי שהכללים החדשים מחייבים הליך זיהוי קפדני לכל פעילות פיננסית. לא ניתן עוד להעביר כספים מתחת לרדאר.

גמ"חים רבים שהתנהלו ברישומים ידניים, מחברות או קובצי אקסל פשוטים, יידרשו כעת לרכוש וליישם מערכות מחשוב ומעקב מקצועיות כדי לעמוד בדרישת הדיווחים הדיגיטליים לרשויות. הדרישה להצגת חוות דעת מקצועית של רואה חשבון או מומחה חיצוני מייצרת עול כספי כבד.

עלויות הפיקוח הנדרשות עלולות להביא לסגירתם של גמ"חים קטנים ובינוניים ולמיזוגם לתוך הגמ"חים הגדולים והמבוססים במגזר. הטיפול המסורתי בלווים המתקשים בהחזרים – שנעשה עד כה ברגישות, בפריסת תשלומים שקטה או בעזרה קהילתית – יחליף פנים.

"תעודת הכשר" פיננסית רשמית

לצד העול הבירוקרטי והכספי הכבד, לרגולציה החדשה יש בשורה קיומית עבור הגמ"חים. בשנים האחרונות נתקלו מוסדות אלו בקשיים עצומים מול הבנקים בארץ ובעולם, שסירבו לקבל הפקדות בסכומי עתק ואף חסמו חשבונות עקב לחצים בינלאומיים וחשש מסיכוני הלבנת הון.

עמידה בסטנדרטים החדשים תעניק לגמ"חים "תעודת הכשר" פיננסית רשמית. אישור זה יחייב את המערכת הבנקאית להמשיך ולעבוד מולם באופן סדיר, ובכך יבטיח את שרידותם ואיתנותם הכלכלית לטווח הארוך.

על פי מנגנון הכניסה לתוקף שנקבע בחוק ובטיוטת החוזר, לרשות מנהלי הגמ"חים יעמוד פרק זמן משמעותי להתארגנות. הוראות החוזר ונהלי ניהול הסיכונים יוחלו שנה וחצי מיום פרסומן הסופי, וחובות הדיווח וניהול הסיכונים יושמו בפועל בהדרגה בפרק זמן של שנתיים ממתן הרישיון הראשון לגמ"חים בפועל.

הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל: "מוסדות הגמ"ח הפיננסיים מהווים עמוד תווך חברתי וכלכלי ייחודי, המבוסס על ערבות הדדית. צעדי הפיקוח המתפרסמים כעת נועדו להבטיח את עמידתם בסטנדרט ניהולי מקצועי ושקוף וחיוניים לשמירה על פעילותם והמשכיותם לאורך זמן."