רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא הגוף הרגולטורי הממשלתי האחראי על פיקוח והסדרה של שוק ההון, ענף הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל. הרשות פועלת במסגרת משרד האוצר ומטרתה להגן על הציבור, לקדם תחרות הוגנת בשוק, ולפקח על גופים פיננסיים כדי להבטיח יציבות פיננסית ושמירה על זכויות הצרכנים.

הרשות מפקחת על מגוון רחב של גופים פיננסיים, לרבות חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות, בתי השקעות, יועצי השקעות ומנהלי תיקים. במסגרת תפקידה, הרשות מוציאה הנחיות רגולטוריות, מעניקה רישיונות לפעילות בשוק, חוקרת הפרות ומטילה סנקציות במקרים של אי עמידה בדרישות החוק.

תפקידי הרשות כוללים קביעת כללים להגנת הצרכן, פיקוח על שיטות שיווק והפצה של מוצרים פיננסיים, בחינת מוצרים חדשים, וקידום שקיפות בשוק. הרשות פועלת למניעת ניגודי עניינים, להבטחת גילוי נאות של מידע למשקיעים, ולשמירה על יציבות המערכת הפיננסית בישראל.

בשנים האחרונות הרשות מובילה רפורמות משמעותיות בשוק ההון והחיסכון, כולל הגברת התחרות בענף הביטוח, שיפור הגנת הצרכן, והתאמת הרגולציה לסטנדרטים בינלאומיים. הרשות מפרסמת באופן שוטף הנחיות, חוזרים וטיוטות לתגובת הציבור בנושאים מגוונים הנוגעים לפעילות בשוק ההון.

הרשות מטפלת גם בתלונות ציבור נגד גופים מפוקחים, חוקרת חשדות להפרות חוק, ומפעילה סמכויות אכיפה כולל הטלת קנסות כספיים, הגבלת פעילות ושלילת רישיונות. פעילות האכיפה של הרשות נועדה להרתיע מפני התנהגות בלתי הוגנת ולשמור על אמון הציבור במערכת הפיננסית.

במסגרת תפקידה, הרשות משתפת פעולה עם רגולטורים בינלאומיים, מיישמת סטנדרטים גלובליים בשוק המקומי, ומקדמת חדשנות פיננסית תוך שמירה על יציבות השוק. הרשות מפרסמת דוחות תקופתיים על מצב השוק, מגמות בענף, ונתונים סטטיסטיים המסייעים למשקיעים ולציבור להבין את התפתחויות השוק.