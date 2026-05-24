בצעד משמעותי שעשוי לשנות את פני שוק המשכנתאות בישראל, פרסמה היום (ראשון) רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להערות הציבור טיוטת חוזר חדשה המסדירה את הפעילות של חברות אשראי חוץ-בנקאי מול יועצי משכנתאות. עיקר החידוש: איסור מוחלט על תשלום עמלות או כל תגמול אחר ליועצים המייצגים את הלקוחות.

המהלך, שמגיע לאחר בחינה מקיפה וניתוח נתונים מעמיק של שוק האשראי, נועד לחזק את ההגנה על ציבור הלווים ולצמצם חשש לניגודי עניינים הנובעים מקשרים מסחריים ותמריצים כלכליים בין גופי האשראי ליועצים. כידוע, נטילת הלוואה לדיור היא אחת ההחלטות הפיננסיות המורכבות והמשמעותיות ביותר בחייו של משק בית בישראל.

הרקע: גידול משמעותי בפעילות היועצים

בשנים האחרונות חל גידול ניכר בהיקף פעילותם של יועצי משכנתאות וגורמים נוספים המלווים לקוחות בתהליך קבלת הלוואות לדיור. בפועל, גורמים אלה ממלאים תפקיד מרכזי בגיבוש החלטות פיננסיות מהותיות של הלקוחות - הם מסייעים בהשוואת הצעות, מנהלים משא ומתן ומתאימים את מבנה ההלוואה לצרכי הלווים.

על פי נתוני בנק ישראל, כ-60% מהלווים בישראל נעזרים כיום ביועץ משכנתאות בעת לקיחת משכנתה. עם זאת, הרשות זיהתה חשש ממשי לניגודי עניינים הנובעים מקיומם של קשרים מסחריים ותמריצים כלכליים בין הגופים נותני האשראי לבין היועצים - מצב שעלול לפגוע בעצמאות שיקול הדעת של היועץ ובנאמנותו ללקוח.

עיקרי ההוראות בטיוטה החדשה

החוזר המוצע קובע שלושה עקרונות מרכזיים שיחולו על גופי האשראי החוץ-בנקאי:

קבלת תגמול מהלקוח בלבד: הטיוטה מציעה לקבוע איסור מוחלט על מתן תגמול או טובת הנאה למי שמייצג את הלקוח בקשר להעמדת הלוואה לדיור. האיסור נועד לנתק כל תלות כלכלית בין הגוף המממן ליועץ, וכולל גם מימון כנסים, פרסום, הכשרות או כל הטבה בעלת ערך כלכלי.

אחריות חיתום בלעדית: הטיוטה מבהירה כי האחריות המלאה לבחינת בקשת ההלוואה, ביצוע החיתום והערכת הסיכונים תמשיך לחול על נותן האשראי בעצמו. אחריות זו תישאר תקפה גם כאשר הבקשה מוגשת באמצעות נציג מטעם הלקוח.

קביעת מדיניות ונהלי עבודה: כל נותן אשראי יידרש לקבוע מדיניות ונהלי עבודה פנימיים ברורים ביחס לפעילות מול נציגים, לקיים מנגנוני בקרה ופיקוח מתאימים ולהבטיח כי הפעילות תיעשה תוך שמירה על טובת הלקוח. דירקטוריון כל גוף יידרש לאשר מדיניות זו ולוודא יישומה כראוי.