רשות שוק ההון אישרה הנפקת מטבע דיגיטלי יציב בישראל לראשונה

בצעד חסר תקדים בשוק ההון הישראלי, אישרה רשות שוק ההון לראשונה הנפקת מטבע דיגיטלי יציב בישראל. ההחלטה ההיסטורית, שהתקבלה לאחר הליך בחינה מקיף שנמשך כשנתיים, מסמנת נקודת מפנה משמעותית בהשתלבות ישראל במערכת הפיננסית הדיגיטלית העולמית.

המטבע, שיוצמד בערכו לשקל, יונפק על ידי חברת ביטס אוף גולד המחזיקה ברישיון למתן שירות בנכס פיננסי. ההנפקה תתבצע תחת פיקוח הדוק של הרשות ובהתאם לתנאים מחמירים שנקבעו לשמירה על כספי הציבור ויציבות הפעילות, במתכונת מוגבלת ובהיקף שנקבע מראש.

שנתיים של בחינה מקיפה

האישור ניתן בעקבות פיילוט ייעודי שקיימה החברה במסגרת "ארגז חול" רגולטורי - סביבה תחומה ומבוקרת המאפשרת בחינה מקדימה של מוצרים פיננסיים חדשניים תחת פיקוח הדוק. במהלך תקופת הפיילוט נבחנו יכולות החברה בנושאי הנפקה וניהול של מטבע יציב, שמירה על נכסי לקוחות, ניהול סיכוני משמורת, תפעול שוטף, המשכיות עסקית, סיכוני טכנולוגיה, אבטחת מידע והגנת סייבר.

הפעילות תתבצע בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטת הממשלה בדבר "קידום האסדרה של הפעילות בנכסים דיגיטליים", באופן שיאפשר תחילת פעילות מיידית במקביל לפרסום תזכיר חוק הנפקת מטבעות דיגיטליים יציבים שיופץ בקרוב להערות הציבור.

שימושים חדשניים ופיקוח מחמיר

המטבע היציב צפוי לאפשר ביצוע העברות כספים על גבי תשתיות בלוקצ'יין, מסחר בנכסים דיגיטליים, התחשבנות מהירה ויעילה בין גופים פיננסיים, וכן פיתוח שירותים פיננסיים חדשניים נוספים המבוססים על טכנולוגיית הבלוקצ'יין. הרשות הדגישה את חשיבות שמירת יחס גיבוי מלא של 1:1 בין המטבעות המונפקים לבין נכסי הרזרבה.

נכסי הרזרבה יוחזקו בישראל בחשבונות ייעודיים ונפרדים, תוך ניהול נזילות ומנגנוני פדיון זמינים בכל עת. החברה תידרש לדווח באופן שוטף ומיידי לרשות על כל אירוע חריג או שינוי מהותי בפעילות. לאחר מתן האישור, תמשיך הרשות ללוות את פעילות החברה באופן שוטף, תוך פיקוח רציף על עמידתה בדרישות הרגולטוריות.

"אבן דרך היסטורית"

"מדובר בצעד משמעותי בפיתוח שוק פיננסי עדכני, חדשני, ומפוקח באמות מידה בינלאומיות, והוא בעל חשיבות בהמשך השתלבותה של ישראל במערכות הפיננסיות הגלובליות"

יובל רואש, מייסד ומנכ"ל bits of gold, הבהיר כי קבלת האישור מרשות שוק ההון היא אבן דרך היסטורית עבור הכלכלה הישראלית כולה. "מטבע ה-BILS המונפק על-ידי ביטס אוף גולד, הוא הגשר בין השקל למערכת הפיננסית העולמית החדשה", ציין רואש. "מהיום, היכולת להחזיק שקל בארנק הפרטי, להעביר שקלים באופן מיידי, לסחור בנכסים דיגיטליים מול השקל 24/7 ולבנות חוזים חכמים על בסיס המטבע המקומי, הופכת ממודל תיאורטי למציאות בשטח".

בין חדשנות לסיכונים

המהלך מגיע על רקע התפתחויות משמעותיות בעולם הקריפטו הגלובלי. בחודשים האחרונים התגברה המודעות לסיכונים הכרוכים בשימוש במטבעות דיגיטליים, לאחר שנחשפו מקרים של ניצול פלטפורמות קריפטו לעקיפת סנקציות ומימון פעילות בלתי חוקית.

האישור הישראלי מדגיש את החשיבות שמייחסת הרשות לאיזון בין קידום חדשנות טכנולוגית לבין שמירה על יציבות המערכת הפיננסית והגנה על הציבור. הפיקוח ההדוק והדרישות המחמירות שנקבעו נועדו למנוע את הסיכונים שאופיינו פלטפורמות קריפטו בלתי מפוקחות בעבר, תוך מתן אפשרות לפיתוח שירותים פיננסיים מתקדמים.