תחקיר חושף: איראן הקימה "בנק צללים" מתוחכם בקריפטו והעבירה מיליארד דולר מתחת לאף של המודיעין הבריטי • הכסף ששימש למימון חמאס וחיזבאללה עבר דרך זירות מסחר בלונדון • הזינוק בפעילות: 2,500% בשנתיים (בעולם)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
יותר מ‑300 נפגעי טרור ובני משפחותיהם בישראל הגישו תביעה דרמטית נגד Binance, מייסדה צ'אנגפנג "CZ" ז'או והמנהלת הבכירה גואנגיינג צ'ן. התביעה טוענת כי הבורסה סייעה ביודעין לארגוני חמאס וחיזבאללה להעביר כספים למרות הסנקציות הבינלאומיות (חדשות בארץ)
בעיצומן של מתיחות גלובלית סביב השקעות ענק בתחום הבינה המלאכותית, חוזר מנכ"ל טסלה לשיח על ביטקוין ומציג אותו כחלופה חסינה אמיתית כנגד מטבעות קלאסים שממשלות מדפיסות כרצונן | ההתבטאות מעוררת הדים בשוק הקריפטו לאחר שנים של שתיקה, וצובעת מחדש את עמדתו של מאסק ביחס להשקעות אנרגטיות במטבע הדיגיטלי (כלכלה)
קבוצת
האקרים פרו-ישראלית בשם "דרור טורף" טוענת כי הפילה מערכות בנק איראני
המשמש, את משמרות המהפכה למימון טרור ותוכנית הגרעין | המתקפה אושרה על ידי
סוכנויות ידיעות איראניות | כעת מצטרפים הדיווחים על ריקון מיליוני דולרים מבורסת
הקריפטו (חדשות בעולם)