רבה שלום משאש זצ"ל
שתאריך פטירתו חל בי’ ניסן | שורות
קצרות על דמותו הנאדרת בקודש של פוסק הלכה
מדורות קדומים |
על כבוד מלכים לו זכה
וכיצד למד מנגר פשוט דוגמה מאלפת
לגמילות חסד | ממזרח שמ"ש (יהדות
ואקטואליה)
הצדיק
הירושלמי רבי אריה לייב לוין
זצ"ל
שתאריך פטירתו חל בט’ ניסן –
כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו הפלאית
של אבי היתומים והאלמנות שגמל חסד בכל
נפשו וראה אך טוב בכל יהודי |
ל"ו
צדיקים נסתרים (יהדות
ואקטואליה)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף צ"ב
עסקו השבוע במאמרו של ר’ אליעזר שאמר
שאסור לרחם על אדם שאין בו דעת |
והרי למידת הרחמנות
אין גבול ומידה מדוע לא ננהג בסלחנות כלפי
חסרי הדעת?
| וגם על מידת הכרת הטוב
שפותחת פתח לכל המידות הטובות (יהדות
הדף-היומי)