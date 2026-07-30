ענקיות הטכנולוגיה ( צילום: Shutterstock )

גל מחאה חסר תקדים מתפשט בקרב הדור הצעיר בארצות הברית כנגד הבינה המלאכותית. בטקסי סיום באוניברסיטאות מובילות, נאומים של מנהלים בכירים בתעשיית הטכנולוגיה שהשמיעו דברי שבח על עתיד ה-AI נתקלו בשריקות בוז קולניות מצד הבוגרים. התופעה, שמלווה בנתונים מדאיגים על צניחה בהתלהבות ועלייה בחששות, מעידה על שינוי תפיסתי מעמיק בקרב דור שהיה אמור להוביל את אימוץ הטכנולוגיה.

בטקס הסיום ה-162 של אוניברסיטת אריזונה, עלה לבמה אריק שמידט, מנכ"ל גוגל לשעבר, מול כמעט 10,000 בוגרים. כשהכריז כי הבינה המלאכותית "תיגע בכל מקצוע, בכל כיתה, בכל בית חולים ובכל מערכת יחסים", הקהל לא עמד במחיאות כפיים - הוא הגיב בגל קולני של שריקות בוז. שמידט, שניסה לעצור את הסערה, הודה מעל הבמה: "אני שומע אתכם, יש פה חשש. הפחד שלכם רציונלי". המקרה של שמידט אינו יחיד. באוניברסיטת מרכז פלורידה, מנהלת בכירה בתחום הנדל"ן נאלצה לקטוע את נאומה לאחר שהגדירה את הבינה המלאכותית כ"מהפכה התעשייתית הבאה" וחטפה תגובה צורמת ממאות סטודנטים. באוניברסיטת מידל טנסי, מנכ"ל חברת תקליטים שקרא לבוגרים "להתמודד עם המציאות כי ה-AI היא בסך הכל עוד כלי", זכה גם הוא לזעם מהקהל. צניחה חדה בהתלהבות והתקווה "הבינה המלאכותית היא אשליה" | חתני פרס נובל מטילים ספק בהבטחות אבישי לוי | 07.07.26 התנגדות הצעירים אינה נעצרת באולמות האקדמיה. לאחרונה נרשמו כ-142 הפגנות ברחבי ארה"ב נגד הקמת מרכזי נתונים המשמשים את תעשיית ה-AI - הן מטעמי סביבה וצריכת חשמל מוגברת, והן בשל החשש מהשלכות הטכנולוגיה על החברה. מחקר של חברת Gallup, קרן משפחת וולטון וקרן GSV Ventures, שנערך בקרב כ-1,500 אמריקאים בני 14-29, מצביע על שינוי דרמטי: שיעור הצעירים שחשים "התרגשות" מ-AI צנח מ-36% ב-2025 ל-22% בלבד כיום. הנתונים מעידים על מגמה מדאיגה נוספת: התקווה ביחס לטכנולוגיה נחתכה כמעט בחצי ועומדת כיום על 18% בלבד, בעוד שכשליש מהנשאלים מדווחים על תחושת כעס כלפיה. יתרה מכך, 42% מהנשאלים ציינו כי הטכנולוגיה פוגעת ביכולתם "לחשוב באופן מעמיק", וכ-80% הסכימו כי הסתמכות יתר על AI עלולה להקשות עליהם לרכוש ידע בעתיד ולפגוע בחשיבה עצמאית. סקר נוסף של חברת GoTo העלה כי 46% מבני דור ה-Z מרגישים שה-AI "הופכת אותם לפחות חכמים". ממצאים אלו מצטרפים לנתוני מחקר של מכון YouGov שהצביעו על כך ש-71% מהאמריקאים חוששים מכוחן של ענקיות הטכנולוגיה, כאשר 90% מודאגים מהאופן שבו תאגידי ענק אוספים ועושים שימוש במידע האישי שלהם.

פרויקט הייטק ( צילום: שאטרסטוק )

שוק העבודה: החשש המרכזי

הגורם המרכזי לתסכול ולחרדה בקרב המסיימים את לימודיהם הוא כמובן שוק העבודה. כחצי מהצעירים המועסקים כיום סבורים כי הסיכונים התעסוקתיים שבבינה המלאכותית עולים על יתרונותיה. מחקר מקיף של Pew Research מצביע על כך ש-50% מהמבוגרים בארה"ב מוטרדים מהתרחבות ה-AI בשגרת חייהם, לעומת 10% בלבד שמביעים אופטימיות.

כתוצאה מכך, סטודנטים רבים מחשבים מסלול מחדש. על פי מחקר של Lumina Foundation-Gallup, צעירים רבים בוחרים להתרחק מתחומים כגון תכנות זוטר או ניתוח נתונים בסיסי - מתוך הבנה שמערכות אוטומטיות יחליפו אותם במהירות - ופונים במקום זאת לתחומים הדורשים חשיבה ביקורתית, תקשורת בינאישית וכישורים אנושיים ייחודיים.

"החששות האלה מבוססים וממש לא מופרכים", מסביר ד"ר עמיר גפן, חוקר AI מאוניברסיטת בר-אילן. "הם לא נובעים מטכנופוביה או נשענים על קונספירציות. הדור הזה מתחיל להבין שהבינה המלאכותית עלולה לפגוע בו בסופו של דבר, מכיוון שהסתמכות מוגזמת עליה תמנע ממנו לצבור ידע, ללמוד ולהכשיר את עצמו לאתגרי השוק העתידי".

אנבידיה ( צילום: Shutterstock )

כלי עזר או איום קיומי?

במשך שנים התרגלו חברות הטכנולוגיה לראות בדור הצעיר את המאמצים המוקדמים של כל חידוש. אך הדיאלוג הנוכחי מבהיר כי דור ה-Z אינו ממהר לקבל כל כלי חדש בעיניים עצומות. בעוד שמנהלים בכירים ומרצים ממשיכים לקרוא לצעירים "להסתגל לעובדה שה-AI פה כדי להישאר", הבוגרים הטריים תובעים את מקומם ושומרים על חשיבה ביקורתית.

התופעה מתרחשת על רקע השקעות עצומות בתשתיות הבינה המלאכותית, כאשר חברות כמו אנבידיה ו-OpenAI מקדמות פרויקטים בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים. אך מבחינת הצעירים, לפני שהטכנולוגיה משנה את כל תחומי החיים - היא צריכה להוכיח שהיא משרתת את האדם, ולא מחליפה אותו.

המחאה הגוברת של דור ה-Z מעלה שאלות מהותיות על עתיד הבינה המלאכותית ועל האופן שבו החברה תאמץ אותה. האם תעשיית הטכנולוגיה תצליח לשכנע את הדור הבא שהיא באה לטובתו, או שמא נעמוד בפני פער הולך וגדל בין החזון הטכנולוגי למציאות החברתית והכלכלית?