אילון מאסק ( צילום: שאטרסטוק )

שוק ההון האמריקאי חווה בשבועות האחרונים שיעור מרתק בפיקחון. חברת SpaceX, שרשמה באמצע חודש יוני את ההנפקה הראשונית לציבור הגדולה בהיסטוריה, חצתה השבוע קו אדום מדאיג עבור המשקיעים: מניית החברה צנחה אל מתחת למחיר ההנפקה שלה – שעמד על 135 דולר למניה.

בשיאה באמצע חודש יוני, זינקה המניה למחיר תוך-יומי של 225.6 דולר, מה שהקפיץ את שווי השוק של החברה ליותר מ-2.6 טריליון דולר – שווי גבוה מזה של ענקיות כמו אמזון. מאז, גל מכירות אגרסיבי מחק כ-800 מיליארד דולר משווי החברה, שעומד כעת על כ-1.75 טריליון דולר. החזקתו האישית של אילון מאסק, העומדת על 42% מהחברה, הצטמקה משווי דמיוני של כ-1.2 טריליון דולר לכ-760 מיליארד דולר. בכך נשלל ממנו – לפחות זמנית – תואר הטריליונר הרשמי הראשון בעולם. במקביל, גם איגרות החוב בהיקף של 25 מיליארד דולר שהנפיקה החברה לאחרונה רשמו ירידות חדות והפכו לאחת ההשקעות החלשות בשוק האג"ח הבכיר. האנטומיה של הנפילה: מדוע הבלון התפוצץ כל כך מהר? חברת הבנייה הותיקה קורסת: 107 מיליון שקל חובות ו-12 פרוייקטים בסכנה דוד ישראלי | 01.07.26 מאסק נותר ללא מילים: משותקים, עיוורים ואילמים הם נחלת העבר דני שפיץ | 01.07.26 ההתלהבות שליוותה את כניסתה של SpaceX לנאסד"ק התחלפה בתוך שבועות ספורים בהתפכחות כואבת של משקיעים שחששו מרמת התמחור ומסיכוני מאקרו משמעותיים. הירידות ב-SpaceX אינן מתרחשות בחלל ריק – הן מגיעות על רקע חולשה כללית במניות הטכנולוגיה הגדולות, המושפעות מחשש כי שוק הבינה המלאכותית אינו מצדיק כרגע את השקעות העתק הנדרשות לפיתוח התשתיות. SpaceX, שהתמזגה עם סטארט-אפ ה-AI של מאסק וגייסה חוב עתק לצורך הקמת תשתיות מתקדמות, משלמת כעת את מחיר הספקנות הזו. החברה נסחרת לפי מכפיל של 45 על תחזית ההכנסות שלה לשנה הקרובה – מדובר בתמחור קיצוני שאינו משאיר שום מקום לטעויות, עיכובים או אכזבות תפעוליות. נוסף על כך, תקופת החסימה של בעלי המניות הקיימים צפויה להסתיים מיד לאחר פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השני. שחרורן לשוק של מניות המהוות כ-20% מהון החברה – השייכות לעובדים ולמשקיעים מוקדמים המחפשים להיפגש עם המזומן – מייצר לחץ מכירות מונע ומכביד על המניה. החששות מהמשך סביבת ריבית גבוהה בארה"ב פוגעים קשות במניות צמיחה מבוססות חזון ארוך טווח, שערכן הרגיש ביותר להיוון תזרימי מזומנים עתידיים.

שיגור ב-SpaceX ( צילום: Shutterstock )

התזה של קת'י ווד: לקנות את הלא-נודע

בעוד שהשוק הציבורי נתקף פאניקה, קת'י ווד, מנהלת קרן ה-ARK Invest המפורסמת, רואה בירידות האלו הזדמנות קלאסית להעמקת פוזיציה. עם ירידת המניה מתחת לרף ה-135 דולר ביום רביעי, רכשו ארבע מהקרנות של ARK כ-123 אלף מניות של SpaceX בהשקעה כוללת של כ-17 מיליון דולר במחיר סגירה של 135.27 דולר למניה.

נכון להיום, SpaceX כבר מהווה את ההחזקה השישית בגודלה בקרן ARKK עם כ-4.4% מנכסיה. עבור ווד, לא מדובר בהימור קצר טווח אלא בהמשך ישיר של מערכת היחסים ההדוקה שלה עם המיזמים של מאסק. ווד הייתה מהבודדות שהתעקשו לרכוש את מניית טסלה בשעותיה הקשות לפני מגפת הקורונה, הימור שהפך אותה לאחת הדמויות המשפיעות בוול סטריט כשהמניה זינקה באלפי אחוזים.

כעת, מודל האנליזה של ARK מעריך כי השווי התפעולי של SpaceX עשוי להגיע לכ-2.5 טריליון דולר עד שנת 2030, עם תרחיש אופטימי של 3.1 טריליון דולר ותרחיש פסימי של 1.7 טריליון דולר. על פי ניתוח זה, רכישת המניה בשווי שוק הנוכחי מגלמת הזדמנות כניסה נוחה לתוך תרחיש הבסיס של הקרן.

המבט קדימה: האם ניסוי 13 ישנה את המגמה?

מבחינה טכנולוגית ועסקית, עתידה של SpaceX נשען על שני עמודי תווך מרכזיים: רווחיותה הפנומנלית של רשת האינטרנט הלווייני Starlink, והצלחת משגר הענק הרב-פעמי Starship הנמצא עדיין בשלבי פיתוח וניסויים.

הרכישה המחודשת של ARK בוצעה ממש ערב ניסוי טיסה מספר 13 של Starship. מדובר באחד הניסויים החשובים ביותר עד כה, אשר צפוי לכלול ניסיון לפרוס בחלל 20 לווייני Starlink מדור V3 החדש, ביצוע הצתה חוזרת של מנוע ה-Raptor בחלל – יכולת קריטית לתמרון מסלולי – וכניסה מבוקרת לאטמוספרה ונחיתה מדויקת באוקיינוס ההודי.

ה-Starship מיועדת להפחית דרמטית את עלויות השיגור לקילוגרם, עם יכולת נשיאה פנומנלית של עד 150 אלף ק"ג, לעומת 25 אלף ק"ג בלבד ב-Falcon 9. הצלחה בניסוי הקרוב לא רק שתחזיר את האמון הטכנולוגי בחברה, אלא עשויה להוות את הדלק הדרוש כדי לייצב את המניה הפצועה בנאסד"ק ולסמן למשקיעים שהחזון הכלכלי של מאסק עדיין נמצא במסלול המראה.