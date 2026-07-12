שוק הדיור בישראל רושם שיא חסר תקדים: על פי נתונים רשמיים שפרסם בנק ישראל, היקף המשכנתאות שנטל הציבור בחודש יוני האחרון הגיע ל-11.056 מיליארד שקל - נתון המהווה את השיא ההיסטורי בביצועי האשראי לדיור. הנתונים משקפים זינוק חד ברמות האשראי, לאחר חודשים של ביקושים גבוהים ומגמת התאוששות מתמשכת בענף.

מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית לעומת חודש מאי, שבו עמד היקף המשכנתאות על כ-9.687 מיליארד שקל - עלייה של כ-1.4 מיליארד שקל בחודש אחד בלבד. הנתונים החדשים חותמים את המחצית הראשונה של שנת 2026 במגמת האצה ברורה ובעלייה עקבית בקצב נטילת המימון לדיור, שנמשכת מאז תחילת השנה.

פילוח המסלולים: ריבית משתנה מובילה

מפילוח הנתונים של הבנק המרכזי עולה כי מתוך סך האשראי שחולק ביוני, כ-6.306 מיליארד שקל ניתנו במסגרת מסלולים בריבית משתנה, ואילו כ-4.75 מיליארד שקל הועמדו בריבית קבועה. הנתונים מצביעים על העדפה ברורה של הלווים למסלולים המשתנים, שנהנים מירידות הריבית האחרונות של בנק ישראל.

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עוד עולה מהנתונים כי מרבית הלווים העדיפו לקחת אשראי במסלולים שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן, בעוד שהביקוש למסלולים צמודי מדד או למסלולים במטבע חוץ נותר נמוך יחסית. מגמה זו משקפת את האמון בהתמתנות האינפלציה ובמדיניות הריבית של הבנק המרכזי.