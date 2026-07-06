נגיד בנק ישראל בועדת הכספים בכנסת | ארכיון ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל קיבלה היום (שני) החלטה להפחית את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-3.75% לרמה של 3.5%. מדובר בהפחתה שנייה ברציפות של שיעור הריבית, והשלישית בסך הכל מאז תחילת שנת 2026. המהלך תואם את הערכות האנליסטים בשוק, שצפו את ההחלטה על רקע נתוני המדד המעודדים והתמתנות האינפלציה.

הגורם המרכזי המאפשר לבנק המרכזי להמשיך בהפחתת הריבית הוא קצב האינפלציה השנתי, שעומד כבר חודשיים על 1.9% - בדיוק במרכז טווח היעד שנקבע בין 1% ל-3%. במקביל, גם הציפיות לאינפלציה עתידית ממשיכות לרדת ונמצאות כולן מתחת לרף של 2% בשנה, נתון המעיד על אמון רב בבנק המרכזי ומעניק לו מרחב נוסף להמשך הפחתת הריבית. כמה בדיוק תחסכו במשכנתא? כשהריבית של בנק ישראל יורדת, הבנקים מפחיתים את העלות על הלוואות ומשכנתאות. מי שלקח משכנתא בשנתיים האחרונות, כשהריביות היו בשיא, צריך לבחון כעת מחדש את התנאים שלו. ההשפעה משתנה בהתאם למסלול שבחרתם. בשורה למיליוני עובדים: דמי ההבראה עולים ל-451.5 ש"ח משה כץ | 22.06.26 סין מכה חזרה: 56 חברות אמריקאיות יספגו הגבלות יצוא ישראל גרוס | 22.06.26 מסלול הפריים הוא תמיד הראשון להגיב לתמורות בשוק. כל הפחתת ריבית מצד בנק ישראל מגולגלת אל מסלול זה באופן מלא וללא כל דיחוי, מה שמוביל לירידה מיידית בגובה ההחזר החודשי. אם אתם מחזיקים כיום במסלול פריים בריבית גבוהה, זהו העיתוי המדויק לבחון מהלך של מיחזור משכנתא או שיפור בתנאי ההלוואה. במשכנתא של מיליון ש"ח ל-30 שנה: ירידה של רבע אחוז (0.25%) בריבית צפויה להפחית בין 120 ל-150 ש"ח מההחזר החודשי. בחישוב לאורך כל חיי המשכנתא, מדובר בחיסכון משמעותי של כ-40 עד 50 אלף ש"ח. במשכנתא של 450 אלף ש"ח ל-25 שנה: אותה הפחתה תתבטא בחיסכון חודשי של כ-66 ש"ח, אשר יצטברו לסכום של כמעט 20 אלף ש"ח לאורך כל תקופת ההלוואה.

אתר בניה. אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי / פלאש 90 )

מסלול הריבית המשתנה: הזדמנות שכדאי לבחון בקפידה

זהו מסלול שמומלץ מאוד לעקוב אחריו בתקופה הקרובה. לאור העובדה שהריבית הכללית במשק נמצאת במגמת ירידה וצפויה להמשיך בכיוון זה, הבנקים עשויים להציע כעת מסלולים משתנים בתנאים אטרקטיביים בהרבה בהשוואה לאלו שיש לכם כיום.

התזמון האידיאלי לביצוע השינוי הוא לקראת "תחנת היציאה" הקרובה שלכם – המועד שבו הריבית מתעדכנת באופן אוטומטי (למשל, בכל חמש שנים). הגעה לתחנה זו תאפשר לכם לשפר את תנאי המסלול מבלי להידרש לתשלום קנסות יציאה כבדים לבנק בגין פירעון מוקדם.

דוגמה מספרית: במשכנתא של מיליון ש"ח ל-30 שנה במסלול משתנה, הפחתה של 0.2% בגובה הריבית תוריד מההחזר החודשי עוד כ-100 עד 130 ש"ח.

המסלול הקבוע: כאן דווקא מומלץ לגלות זהירות

בשונה מהמסלולים האחרים, במקרה הזה אין סיבה למהר, ולא כדאי לבצע שינויים במסלול הקבוע רק בגלל ההודעה על הורדת הריבית. המסלולים הקבועים אינם מושפעים באופן ישיר או מיידי מהחלטות הנגיד, אלא נקבעים על פי גורמים אחרים כמו שוק איגרות החוב. מעבר לכך, כל שינוי בהם עלול לגרור עמלות יציאה וקנסות משמעותיים מאוד מהבנק.

באילו מקרים בכל זאת כדאי לגעת במסלול הקבוע? רק אם הריבית הנוכחית שלכם גבוהה במידה ניכרת מזו המוצעת כעת בשוק. עבור מי שנושא ריבית ישנה וגבוהה במיוחד, המהלך עשוי להשתלם:

במשכנתא של מיליון ש"ח ל-20 שנה: ירידה של חצי אחוז (0.5%) בריבית יכולה לחסוך בין 250 ל-300 ש"ח מדי חודש. לאורך חיי ההלוואה כולה, החיסכון יעמוד על כ-65 אלף ש"ח – כאשר כמובן יש לשקלל מול סכום זה את גובה קנס היציאה שייגבה מכם.

הרקע הכלכלי להחלטה

החלטה זו מתקבלת כאשר קצב האינפלציה השנתי בישראל שומר על יציבות ומזה חודשיים עומד על 1.9%, נתון המציב את עליית המחירים בדיוק במרכז טווח היעד שקבע בנק ישראל. במקביל, גם הציפיות קדימה לאינפלציה ממשיכות לרדת ונמצאות כולן מתחת לרף של 2% בשנה - נתון המעיד על אמון רב בבנק המרכזי ומעניק לו את המרחב הנדרש להמשך הפחתת הריבית.

לאור התבססות האינפלציה בסביבה יציבה, בנק ישראל מעוניין להשתמש בכלי הריבית כדי להקל על הלחץ שבו נתונים היצואנים, ובראשם ענף ההייטק. השקל החזק שחק את רווחיות החברות המייצאות, ועל פי ההערכות תרם לצמצום בהיקף המועסקים במגזר הטכנולוגי.

בנק ישראל ( צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90 )

התחזית המאקרו-כלכלית המעודכנת

להחלטת הריבית הנוכחית מתלווה גם התחזית המאקרו-כלכלית המעודכנת של חטיבת המחקר. התחזית הקודמת פורסמה לפני קצת יותר משלושה חודשים, בעיצומו של מבצע "שאגת הארי". באותה תחזית מסוף חודש מרץ, צפו בבנק המרכזי כי צמיחת התוצר בישראל בשנת 2026 תעמוד על 3.8% ובשנת 2027 תטפס ל-5.5%.

לשם השוואה, במשרד האוצר העריכו בתחילת חודש יוני כי הצמיחה לשנת 2026 תגיע ל-4%, בעוד שקרן המטבע הבינלאומית פרסמה בשבוע שעבר תחזית שמרנית יותר של 3.5% בלבד. בגזרת הגירעון הממשלתי, ההערכה הקודמת של הבנק הייתה כי הממשלה תחרוג מהתקרה ותסיים את השנה עם גירעון של 5.3%, מה שיוביל את יחס החוב-תוצר הלאומי לרמה של 70.5%.

לגבי האינפלציה, התחזית מסוף מרץ סימנה עליית מחירים של 2.2% בסוף 2026 ושל 1.8% בשנת 2027. באותה העת, חטיבת המחקר העריכה שהריבית בתום הרבעון הראשון של 2027 תנוע בין 3.5% ל-3.75%, בעוד החזאים הפרטיים צפו 3.5% ושוק ההון חזה 3.9%. המשמעות היא שהריבית הגיעה לרמה של 3.5% כבר כעת, ביולי 2026 - הרבה לפני המועד שחזו בשוק.

הרכב הוועדה המוניטרית

בישיבת הוועדה המוניטרית הנוכחית לקחה חלק גם פרופ' נעמי פלדמן, שמינויה כחברת ועדה חיצונית חודש לאחרונה, לצד חבר הוועדה החיצוני הנוסף, פרופ' אורי חפץ. יתר חברי הוועדה הם אנשי בנק ישראל: המשנה לנגיד אנדרו אביר, ומנהל חטיבת המחקר ד"ר עדי ברנדר. בראש הוועדה עומד הנגיד, פרופ' אמיר ירון. יצוין כי הוועדה עדיין פועלת בהרכב חסר של חמישה חברים בלבד, במקום שישה כפי שמחייב החוק.

היום בשעה 16:15 יקיים נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, מסיבת עיתונאים מיוחדת. במהלך המפגש צפוי הנגיד לנמק את השיקולים שעמדו מאחורי החלטת הריבית, ולהציג בהרחבה את נתוני התחזית המאקרו-כלכלית המעודכנת של הבנק.