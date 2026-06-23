מהסופר לשדה הקרב: חברת הרחפנים של רמי לוי בדרך לבורסה

מיזם הרחפנים הלאומי ( צילום: פלאש 90 )

רמי לוי ממשיך להרחיב את נוכחותו בשוק ההון הישראלי, והפעם הרחק מעולמות הקמעונאות והנדל"ן המוכרים. חברת הרחפנים האוטונומיים "קאנדו דרונס", שבה מחזיקה רשת "רמי לוי שיווק השקמה" כ-30.5% מהמניות, מקדמת הנפקה ראשונית לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב. על פי טיוטת התשקיף שפורסמה, החברה מבקשת לגייס כ-19 עד 20 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-83 מיליון שקל לפני הכסף.

במסגרת המהלך, מתכננת קאנדו דרונס להציע למשקיעים כ-20% ממניותיה, הכוללים כ-4.1 מיליון מניות במחיר של 4.64 שקלים למניה. לצד המניות, ההנפקה תכלול כ-2 מיליון כתבי אופציה, שמימוש מלא שלהם בעתיד עשוי להזרים לחברה כ-14 מיליון שקל נוספים. החתם המתמחר של העסקה הוא "אקסימוס קפיטל מרקטס", וההצעה מיועדת בעיקר עבור משקיעים מוסדיים. רשת רמי לוי כבעלת המניות המרכזית רשת רמי לוי שיווק השקמה, הנסחרת לפי שווי של כ-4.9 מיליארד שקל, נכנסה להשקעה בקאנדו בשנת 2022. הרשת רכשה כשליש ממניות החברה תמורת כ-1.7 מיליון שקל והעמידה לה הלוואת בעלים בסך 3.3 מיליון שקל. לאחר השלמת ההנפקה, החזקתה של הרשת צפויה להידלל לכ-22%, אך היא תיוותר בעלת המניות הגדולה והמהותית ביותר בחברה. הפסיד 350 מיליארד דולר בתוך שבוע: המפולת שהפילה את מאסק אריה רוזן | 15:10 גדרות ואבנים באוויר, אש בכביש: עימותים סוערים בין שוטרים למפגינים נחמן שטרנהרץ | 22.06.26 המהלך מגיע חודשים ספורים לאחר הנפקת זרוע הנדל"ן של הקבוצה ("רמי לוי נדל"ן"), הנסחרת כיום סביב שווי של 2.8 מיליארד שקל. זהו אינו הניסיון הראשון של חברת הרחפנים להפוך לציבורית - קודם לכן ניסתה קאנדו להתמזג לשלד הבורסאי "ריטייל מיינדס טכנולוגיות", בעסקה ששיקפה לה שווי מינימלי של כ-80 מיליון שקל. עם זאת, המהלך כשל לאחר שתנאים מתלים בעסקה לא התקיימו במועד וההסכם פקע.

רשת רמי לוי שיווק השקמה | ארכיון ( צילום: פלאש 90 )

מייסדים בכירים ממערכת הביטחון

קאנדו דרונס הוקמה בסוף שנת 2019 על ידי שלושה קצינים בכירים במילואים: תא"ל (מיל') יואלי אור, לשעבר מפקד חטיבת כרמלי והחרמון, המשמש כמנכ"ל ומחזיק בכ-18% מהמניות; סא"ל (מיל') משה קיפניס, ממפתחי מערכת "כיפת ברזל", המשמש כמנהל הטכנולוגיות הראשי ומחזיק בכ-9%; ותא"ל (מיל') אלון קלוס, לשעבר קצין תותחנים ראשי, המשמש כסמנכ"ל התפעול ומחזיק בכ-7%.

החברה פועלת בתחום הרחפנים האוטונומיים, בעיקר במותג Dronery, ומספקת פתרונות להקמה וניהול מערכי רחפנים עבור לקוחותיה. במגזר האזרחי-לוגיסטי היא מציעה שירותי ניטור, אבטחה, תיעוד, ניהול מלאי ובקרת מחסנים עבור רשויות מקומיות, מפעלים ומתחמים מסחריים.

בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל והעלייה הדרמטית בביקוש העולמי והמקומי לרחפנים, הרחיבה החברה את פעילותה לחזית הביטחונית. קאנדו חברה לחברת "אלפו סיסטם" לצורך פיתוח משותף של רחפן חמוש המסוגל לשאת מקלע בקליבר 5.56 מ"מ או 7.62 מ"מ, המיועד לירי חיפוי נקודתי מהאוויר או לירי מרחוק. המערכת כבר עברה סדרת הדגמות מול מערכת הביטחון ומפא"ת, ונמצאת בשלבי בחינה לקראת אפשרות להזמנה מבצעית ראשונה.

דוחות כספיים מאתגרים והערת 'עסק חי'

מאחורי הסיפור הביטחוני והטכנולוגי המסקרן מסתתרים דוחות כספיים המציגים מציאות מאתגרת מאוד, המעידה על חברה קטנה התלויה באופן קריטי בהזרמת חמצן פיננסי מהציבור. את שנת 2025 סיימה קאנדו עם הכנסות של כ-7 מיליון שקל, המהוות עלייה של כ-11% לעומת הכנסות שנת 2024, אך מדובר בהיקף פעילות מצומצם יחסית לשווי אליו היא מכוונת.

בשורה התחתונה, ההפסד הנקי של החברה כמעט הוכפל בשנת 2025 והסתכם בכ-11.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון שקל בשנה הקודמת. גם ברמת התרגום למאזן התמונה מורכבת: החברה מגיעה להנפקה עם גירעון של כ-3.4 מיליון שקל בהון החוזר, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בהיקף של כ-2.9 מיליון שקל, והון עצמי שלילי של כ-3 מיליון שקל.

הנתונים הפיננסיים הללו אילצו את רואי החשבון של החברה לצרף לדוחותיה הכספיים הערת "עסק חי", המשקפת ספקות מהותיים לגבי יכולתה של קאנדו דרונס להמשיך את פעילותה השוטפת ללא גיוס מקורות מימון מיידיים. על פי התשקיף, כספי הגיוס מיועדים לשמש את החברה לפיתוח הפעילות הביטחונית, מחקר ופיתוח, התרחבות לשווקים בחו"ל, וכן לפירעון הלוואות בעלים וחובות עבר.

במסגרת הסדר פשרה שנחתם בין הצדדים לאחר כישלון המיזוג עם ריטייל מיינדס, התחייבה קאנדו להחזיר לריטייל מיינדס הלוואה בגובה מיליון שקל, בתוספת 700 אלף שקל בגין כיסוי הוצאות. סכום זה מופיע כעת בין יעדי השימוש בכספי הגיוס הנוכחי.

תחרות על תשומת לב המשקיעים

תחום הרחפנים והטכנולוגיות הביטחוניות מרכז עניין עצום בקרב משקיעים מאז פרוץ המלחמה. חברות כמו "סמארט שוטר" שהציגה זינוק של 396% בהזמנות כבר סללו את הדרך בשוק המקומי והוכיחו כי המשקיעים בתל אביב מוכנים להעניק תמחור גבוה לפוטנציאל ביטחוני בשלבים מוקדמים.

עם זאת, בשונה מחברות אחרות שהציגו לצד הטכנולוגיה גם זינוק חד בהכנסות או צבר הזמנות מוכח וחתום, קאנדו דרונס מגיעה לשערי הבורסה כאשר הסיפור העסקי והביטחוני שלה נמצא ברובו עדיין על הנייר, ובשלבי בחינה ראשוניים בלבד. השאלה המרכזית שתעמוד בפני המשקיעים היא האם הפוטנציאל הביטחוני והניסיון המבצעי של המייסדים יצליחו להצדיק את השקעה בחברה עם מצב פיננסי מאתגר כל כך.