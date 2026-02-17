החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב בשידור חי והרגיע את הציבור בעקבות הצהרתו אמש שעסקה בכלכלה הישראלית והבהילה את השווקים | נתניהו אמר כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזמין אותו לביקור בבית הלבן, לדבריו "זה יתבצע בעוד שבועיים, ביום שני אחרי הנאום שלי" | נתניהו שיגר איום לראשי החמאס ואמר כי אם חמאס יפגעו בחטופים "נצוד אותם ביתר שאת עד סוף ימיהם ונגיע אליהם הרבה יותר מהר ממה שהם חושבים" (חדשות)
האקזיט השני הגדול בענף: חברת הסייבר האמריקנית החליטה לרכוש את חברת סייברארק הישראלית, לפי זכויות הקניין ב-26% משווייה בבורסה | מניית סייברארק עלתה אמש ב-13.5% בוול סטריט, לאחר שדווח על עסקת הענק שנחתמה (טכנולגיה)
ההכרזה של נשיא ארה"ב להעלות בשיעור ניכר את מס המכס על סחורות המיובאות מרחבי העולם מטלטלת את הבורסות ברחבי העולם, והותירה בהלם את השוק הפיננסי בישראל | ההחלטה של הבית הלבן עומדת בניגוד גמור לצעדי הפיוס אותם נקטו בישראל (בארץ)
הבורסה העולמית, בדגש על זו האמריקנית, חוותה את היום הקשה ביותר שלה מזה זמן רב | מדד S&P שנחשב לאמין במיוחד ירד בכשלושה אחוזים תוך יום בלבד | המגמות מהבורסה האמריקנית זלגו גם לבורסה הישראלית והאירופית | כל הפרטים על היום ההיסטורי בבורסות - והפחד מתרחיש האימים (חדשות, כלכלה)