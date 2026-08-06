הרב טוביה גפן

בשנת תר"ל (1870) נולד בעיר קובנה שבליטא תינוק שנועד לשנות את פני עולם הכשרות בארצות הברית. הגאון רבי טוביה גפן זצ"ל גדל במשפחה ליטאית מסורתית, ועוד בצעירותו התבלטו כישרונותיו המיוחדים. הוא זכה ללמוד בישיבת סלובודקה המפורסמת אצל גדולי התורה של אותה תקופה.

את הסמיכה לרבנות קיבל משני מאורי הדור: הגאון רבי משה דנישבסקי מסלובודקה והגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, "הרב מקובנה", שאף שימש לו כסנדק. בשנת תרנ"ח (1898) נישא לרעייתו שרה הנה רבין, ובעוד הוא ממשיך בלימודיו ב"כולל קובנה", היא פרנסה את המשפחה מחנות נייר שניהלה. ההחלטה להגר לארצות הברית התקבלה בשנת תרס"ג (1903), מיד לאחר פוגרום קישינב האכזרי. למרות ביקורת מצד חבריו ורבנים שסברו שעליו להישאר ולכהן ברבנות בליטא, בחר הרב גפן להצטרף לגל המהגרים. בתחילת דרכו בארצות הברית עבד בתנאים קשים במפעל טקסטיל בניו יורק בבעלות קרובי משפחתו, אך ייעודו היה למשרה תורנית ומנהיגות רוחנית.

לאחר כהונה רבנית קצרה בקנטון שבאוהיו, הגיע הרב גפן בשנת תר"ע (1910) לאטלנטה שבג'ורג'יה. באותה עת, אטלנטה הייתה רחוקה מלהיות מרכז יהודי משגשג - הקהילה היהודית מנתה כארבעת אלפים נפש בלבד מתוך כמאה וחמישים אלף תושבי העיר.

הרב מונה לרב של קהילת "שארית ישראל", קבוצה שפרשה מבית הכנסת האורתודוקסי המרכזי בשל התרופפות בשמירת השבת. החיים בדרום ארצות הברית הציבו אתגרים כבדים: גלי התבוללות, בעיות כשרות מורכבות בייצור המזון המודרני, ומחסור במוסדות חינוך. הרב פעל בנחישות לבניית הקהילה: הקים את בית הספר העברי הראשון בעיר, העביר שיעורי תלמוד יומיים, ופיקח מקרוב על מערך הכשרות.

במהלך ששת העשורים שכיהן באטלנטה, הפך הרב גפן לסמכות ההלכתית המוכרת עבור כל הדרום. שמו יצא למרחוק לא רק בשל למדנותו ופסיקותיו ההלכתיות, אלא גם בזכות מנהיגותו הציבורית האמיצה.

בשנת תרע"ג (1913), בעיצומה של תקופה אנטישמית קשה בדרום ארצות הברית, הפך הרב לתומך נאמן של ליאו פרנק, יהודי שהואשם שלא בצדק ברצח נערה. במשך שנתיים של מאסר, הקפיד הרב לבקר את פרנק בכלאו בקביעות והנהיג בקהילתו תפילות מיוחדות לשלומו. לאחר הלינץ' המזעזע בפרנק בשנת תרע"ה (1915), אירוע שהוביל לעזיבתם של כמחצית מיהודי ג'ורג'יה, הפגין הרב מנהיגות איתנה. בעוד הקהילה שרויה בחרדה, הוא פעל להרגעת הרוחות והפציר בבני קהילתו להישאר ולשמור על חוסן קהילתי.

ליאו פרנק

השילוב של ידע תורני עמוק ויושרה בלתי מתפשרת, לצד הקרבה הגיאוגרפית למטה חברת קוקה-קולה באטלנטה, הוביל את אגודת הרבנים של ארצות הברית לפנות דווקא אל הרב גפן. הציבור היהודי באמריקה כבר התרגל לשתות את המשקה, וחלק מהרבנים אף העניקו לו הכשר מבלי להכיר את מרכיביו, אך הצורך בבירור יסודי של "הנוסחה הסודית" הפך לקריטי. הרב גפן היה היחיד שהחזיק בקשרים ובמעמד שאפשרו לו לפנות אל התאגיד ולבקש את מה שאיש לא קיבל לפניו: הצצה אל הסוד המסחרי השמור ביותר.

בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת הפכה קוקה-קולה ל"משקה הלאומי של אמריקה", ויהודים רבים שתו אותו. אולם המצב ההלכתי היה רחוק מבהירות. בעוד שרבנים מסוימים בצפון ובמערב העניקו למשקה הכשר מבלי לדעת מהם מרכיביו, אחרים הביעו דאגה עמוקה.

רבנים מפיטסבורג, ממפיס ומשיקגו פנו לרב גפן בשאלות נוקבות: האם המשקה באמת כשר לכל השנה? והאם הוא כשר לפסח? המכשול העיקרי היה הסודיות המפורסמת של החברה. הנוסחה המקורית נשמרה בכספת מאובטחת, ורק מנהלים ספורים הורשו להכירה. עבור עולם הכשרות, שבו נדרש פיקוח מלא על כל רכיב, המסתורין הזה היווה בעיה הלכתית חמורה.

הרב טוביה גפן

הפריצה הדרמטית התרחשה הודות לקשר המיוחד שנוצר בין הרב גפן לבין הרולד הירש, התובע הראשי של חברת קוקה-קולה ודמות משפיעה בקהילה היהודית. הירש העריך מאוד את משפחת גפן, ואף מימן את לימודיה האקדמיים של הלן, בתו של הרב, לאחר שהתרשם מנאום ההצטיינות שלה בתיכון.

כאשר ביקש הרב גפן לבחון את המרכיבים, הוא הבהיר להירש כי ללא ידיעה ברורה של הנוסחה, הוא ייאלץ לפסוק שהמשקה אינו כשר. לאחר שישה חודשים של דיונים, הסכימה הנהלת החברה לחשוף בפניו את הסוד, תחת התחייבות אישית מחמירה לשמירה על סודיות מוחלטת.

בנקודה זו נכנסת לתמונה הלן גפן, בתו של הרב. הלן, שהייתה אז סטודנטית לכימיה באוניברסיטת ג'ורג'יה, הפכה למעשה ליועצת המדעית. בעוד הרב בוחן את ההיבטים ההלכתיים, הלן ניתחה את ההרכב הכימי של המרכיבים הסודיים במעבדה. השילוב בין חכמת התורה לבין הכימיה המודרנית אפשר לרב להבין לעומק את הרכב המשקה.

הבדיקה המשותפת חשפה שני מרכיבים בעייתיים: גליצרין שהופק משומן בקר לא כשר, ואלכוהול המופק מדגנים שהפך את המשקה לחמץ גמור האסור בפסח. למרות שהגליצרין היה בכמות מזערית, הרב פסק שמכיוון שהוא חלק מהנוסחה ומיוצר בכוונה תחילה, אינו מתבטל ברוב ואוסר את המשקה.

הרב גפן לא הסתפק בפסילת המשקה; הוא הציע פתרונות מעשיים. הוא דרש מהחברה לעבור לשימוש בגליצרין צמחי ולהשתמש בממתיקים המבוססים על קנה סוכר וסלק סוכר במקום דגנים לקראת חג הפסח.

באופן חסר תקדים, קוקה-קולה נעתרה לבקשתו. החברה שינתה את הנוסחה, ובשנת תרצ"ה (1935) הופיעו לראשונה באטלנטה פקקי קוקה-קולה עם הכיתוב העברי: "כשר לפסח". פסיקתו של הרב גפן לא רק הפכה את המשקה לכשר, אלא הניחה את היסודות לענף הכשרות המודרני, המשלב מדע והלכה.

באופן מצער, דווקא ההישג ההלכתי חסר התקדים של הרב גפן הפך לכלי בידי התעמולה האנטישמית. בשנת תרצ"ו (1936), יצרן משקאות גרמני בשם קארל פלאך, שייצר משקה מתחרה והיה אוהד נאצים, חזר מביקור בארצות הברית עם פקקי קוקה-קולה שעליהם הוטבע הכיתוב העברי "כשר לפסח".

פלאך הציג את הפקקים הללו בגרמניה כ"הוכחה" לשליטה יהודית בכלכלה האמריקאית. צילומים של הפקקים הופצו בספרות נאצית כדי להמחיש את מידת ההשפעה של היהודים על תאגידי הענק, תוך שימוש בעובדה שהרולד הירש, היועץ המשפטי הבכיר של החברה, היה יהודי.

המנהל של קוקה-קולה בגרמניה הופעל בלחץ להסיר את הירש ממועצת המנהלים, אך הנהלת החברה באטלנטה גילתה עמוד שדרה מוסרי, עמדה לצדו והתעלמה מההתקפות.

מימין - חיילים נאצים לצד מותג קוקה קולה | משמאל - מנהל ק"ק בגרמנייה מקס קית'

הצלחת המאבק של הרב גפן מול תאגיד הענק יצרה תקדים היסטורי ביחסי דת ותעשייה, והוכיחה כי רבנים מסוגלים להשפיע על תהליכי ייצור מורכבים. המהלך הזה סימן את תחילתה של תקופה חדשה, שבה רבנים הבינו כי כדי לפקח על מזון מעובד ומודרני, ידיעת ההלכה בלבד אינה מספיקה ועליהם לשלוט גם במדעי הכימיה.

כיום, גופי כשרות מובילים מעסיקים מדענים ומומחי מזון כיועצים קבועים, וחלק מהרבנים העומדים בראשם אף מחזיקים בתארים אקדמיים מתקדמים בביולוגיה מולקולרית.

פועלו של הרב גפן הניח את היסודות לצמיחה האדירה של שוק המזון הכשר. כיום, צרכנים רבים שאינם יהודים, בהם מוסלמים, צמחונים וסובלים מאלרגיות, רוכשים מוצרים כשרים מתוך אמון בסטנדרטים המחמירים של הפיקוח הרבני.

ההתעקשות שלו על פתרון טכנולוגי-הלכתי במקום איסור גורף הפכה למודל עבור מערכי הכשרות המודרניים ברחבי העולם.

קוקה קולה, 1906. ( צילום: רשתות חברתיות )

מעבר לפרסומו כ"רב הקוקה-קולה", היה הרב גפן מנהיג קהילתי אמיץ שפעל ללא הרף למען צדק וזכויות. בשנות העשרים הוביל קמפיין נחוש נגד חוקי ההגירה המפלים של הקונגרס האמריקאי, במטרה להגן על פליטים יהודים שביקשו מקלט.

הרב הקדיש מאמצים עצומים גם לפתרון מצוקתן של עגונות; הוא ניהל כארבע מאות תיקי גירושין מורכבים, ולעיתים אף איתר בעלים סרבנים בבתי כלא מרוחקים כדי להשיג מהם גט עבור נשותיהם. במהלך מלחמת העולם השנייה תמך רגשית בחיילים יהודים ששירתו באזור אטלנטה ואף השיא חיילים בביתו הפרטי.

חמישים שנה לאחר פטירתו, דמותו של הרב גפן ממשיכה להוות מקור השראה. ארכיונו העצום המכיל מעל עשרים אלף מסמכים משמש חוקרים עד היום. הוא נחשב לסמל של רבנות אורתודוקסית שידעה להשתלב בחיים המודרניים מבלי להתפשר על קוצו של יוד הלכתי.

הרב גפן הבין שאם יפסול את קוקה-קולה שהפכה לחלק מהחיים האמריקאיים מבלי להציע חלופה, הדבר יהווה מכשול עבור הקהילה היהודית המשתלבת באמריקה. הוא בחר בדרך פרגמטית שקירבה את הציבור לשמירת מצוות ושימרה על כבוד התורה והרבנים.