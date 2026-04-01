האם מותר לשתות מים מהכנרת בפסח, או שיש לחשוש לחמץ שבוודאי התערב בהם בפסח וקודם הפסח? על מנת לענות על שאלה זו, נראה את דיון הפוסקים 'בכבוש הרי הוא כמבושל', והאם כאשר נפסק שחמץ אוסר במשהו, הכוונה היא אפילו במשהו מועט מאוד (פסח)
מומחה הכשרות הרב יוחנן רייכמן חושף את הדרמה סביב כשרות הסוכר לפסח, מסביר את תהליך הייצור ומגלה שסוכר חייב כשרות מיוחדת לחג הפסח | וגם, סיפור מטלטל על חברה מסוימת בחו"ל, שהשתמשה ב'שמן מן החי - שמן טמא' למרוח על תבניות היציקה של הסוכר (כשרות / חרדים)
חג הפסח מתקרב, ומומחה הכשרות הרב יוחנן רייכמן מגיש עוד מידע כשרותי פרקטי ואקטואלי | הפעם: תשומת לב הנוסעים לחו״ל לקראת פסח, והנחיות והבדלים בכשרות לפסח בין עדות ישראל האשכנזים והספרדים, כולל הכשרת כלים, מוצרים מחמץ, קטניות ועוד (כשרות)