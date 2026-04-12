לראשונה, פסק הלכה שפרסם הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה, בו קרא להימנע מלצרוך עוגיות פפושדו בחג הפסח, מחמת הספק - גורר כלפי הרב תביעת ענק מצד החברה בסך של שלושה מיליון שקלים.

חברת "האחים פפושדו" הגישה באמצעות עורך הדין משה יצחק אוסדיטשר דרישה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד הרב בנימין חותה, זאת בעקבות פרסומים חוזרים ונשנים, המהווים לטענת החברה "מסע פרסומים כוזב, שקרי ומטעה", אשר גרם לפגיעה קשה במוניטין העסקי שלה ובאמון הציבור במוצריה. "מדובר בפרסום כוזב, שקרי ומטעה וחסר בסיס עובדתי, החורג באופן מובהק מגדר הבעת דעה הלכתית לגיטימית, ומהווה קביעה עובדתית פוגענית ושקרית המוצגת לציבור כעובדה", נטען במכתב במכתב ששיגר עו"ד אוסדיטשר לרב חותה. עוד נטען כי "מוצרי החברה מיוצרים תחת פיקוח כשרות אדוק ומהודר, כאשר להזכירך אף "הראשון לציון" הרב עובדיה יוסף זצ"ל נתן תעודת כשרות למרשתי ואף גדולי הדור לרבות הרב עמאר שליט"א, הרב אברהם יוסף שליט"א אשר בדקו את הנושא לעומקו הבהירו באופן הברור ביותר כי דבריך הנם דברי בלע, הא ותו לא!".

בשל העובדה כי מדובר בתביעה נגד פסק הלכה שפרסם הרב, והחשש כי בעקבות כך ימנעו רבנים להורות הלכה מחשש שיתבעו, כותב עו"ד אוסדיטשר במכתבו כי "יובהר למען הסר ספק כי הבעת דעה הלכתית היא חובה על כל מורי הוראה, אולם ללא בירור עם נותן ההכשר וללא ביקור במקום, יש בגישה זו הבעה מתריסה שיש בה כדי לפגוע בנותן הכשרות ובמפעל, תוך הוספת חטא על פשע בסירוב לברר את עמדתו כפי שמחייבת ההלכה".

החברה טוענת כי הפרסומים שנעשו בשידור חי, בפני קהל רחב, אינם בגדר הבעת דעה אלא הצגת עובדות שגויות, ללא כל בסיס עובדתי.

עוד נכתב, כי החברה רואה בפרסומים גם "פרסום מסוכן מבחינה הלכתית וציבורית", שעלול להטעות ציבור רחב של צרכנים, במיוחד בתקופת ערב חג הפסח, בה נושא הכשרות רגיש במיוחד. לטענת החברה, הנזק אינו רק תדמיתי אלא גם כלכלי, וכבר כעת מוערך בהיקפים משמעותיים.

מכתב התביעה

מכתב התביעה

במסגרת הדרישה, העמידה החברה את היקף הנזק הראשוני על סך של כ-3 מיליון שקלים, וציינה כי מדובר באומדן שמרני בלבד. בנוסף, נדרש הרב חותה להסיר לאלתר את כלל הפרסומים, לפרסם הבהרה והתנצלות פומבית בנוסח שיאושר מראש, ולהתחייב להימנע מפרסומים דומים בעתיד.

עו"ד משה יצחק אוסדיטשר, המייצג את החברה אמר: "לא מדובר באמירה בודדת שנאמרה בשגגה, אלא בפרסומים חוזרים ונשנים שיוצרים מצג כוזב כלפי הציבור. כאשר הדבר נעשה שוב ושוב, ובמיוחד בשידור ציבורי רחב, מדובר בפגיעה ממשית ומתמשכת בשם הטוב של מרשתי. בתחום רגיש כמו כשרות לפסח, האחריות כפולה ומכופלת".