טיסת פנים בארצות הברית נאלצה לסטות ממסלולה ולנחות עקב איום על פצצה במטוס | לאחר הנחיתה בנמל, כוחות ביטחון עלו לטיסה והורידו ממנה בכוח את אחד הנוסעים, תוך כדי שכולם התבקשו להרים ידיים באוויר ולהוריד ראשים | צפו בתיעוד החריג (תעופה)
תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)
טיסה פנימית שגרתית בארצות הברית פונתה בבהלה, לאחר שנוסע גילה מחסנית אקדח טעונה על רצפת המטוס | לאחר הגילוי, יחידות כלבנים של המשטרה, יחד עם רשות אבטחת התעבורה של ארצות הברית, ביטחון המולדת ופקידים ממשרד התעופה של אטלנטה, הוזנקו למקום כאשר כל הנוסעים פונו מהמטוס (תעופה)
שוק הטיסות מישראל לארצות הברית ממשיך להתרחב, כאשר ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס הודיעה בסוף השבוע כי תחדש את טיסותיה מתל אביב לאטלנטה ובוסטון | במקביל, יונייטד איירליינס מחדשת את הטיסות הישירות בין תל אביב לשני יעדים מרכזיים נוספים בארה”ב (תעופה)
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תומכי מוסדות 'פני מנחם' בראשות הגאון רבי שאול אלתר, התכנסו לוועידה יוקרתית שנערכה באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה שבארה"ב, תחת הכותרת 'חברותא – להתחבר עם התורה' | במהלך הימים זכו לשמוע שיעורים, שיחות, חברותות ולימוד בעיון עם ראש הישיבה | ואיזה קשר מצא הגר"ש בין 'קוקה קולה' לימי הרחמים? | צפו בתיעוד ענק (חסידים)