הראש"ל הגר"י יוסף בברכת הלבנה במוצאי יום כיפור

מעמד מרומם התקיים ביום הכיפורים בישיבת 'חזון עובדיה' בירושלים: הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שהה במהלך כל יום הכיפורים הקדוש בקרב תלמידי הישיבה שבנשיאותו, לצד בנו הגאון רבי רחמים יוסף שליט"א, ראש הישיבה.

במשך כל יממת הצום התפללו בני הישיבה והמוני המסתופפים בצלו של הראש"ל, כאשר מעמדי התפילה, הסליחות ותפילת הנעילה נערכו ברוממות מיוחדת ובהתעוררות רבה בהיכל הישיבה.

עם סיום תפילת נעילה ותקיעת השופר, יצא הראש"ל בראש תלמידי הישיבה אל חצר המבנה, ושם קיימו בשירה ובהתרוממות רוח את מעמד ברכת הלבנה.

לאחר מכן חזרו המתפללים להיכל הישיבה, שם ערך הגר"י יוסף את מעמד ההבדלה במוצאי הצום. הראש"ל בירך את בני הישיבה ואת הציבור הרחב בברכת גמר חתימה טובה ושנה מבורכת.