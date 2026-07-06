ישראל ממשיכה לבסס את מעמדה כמעצמת אנרגיה אזורית מובילה: שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן הודיע על פתיחת ההליך התחרותי החמישי לחיפושי גז טבעי במים הכלכליים של המדינה. במסגרת המהלך האסטרטגי ישווקו חמישה מקבצי חיפוש חדשים, המשתרעים על שטח נרחב של כ-7,100 קמ"ר.

ההחלטה מגיעה על רקע הערכות במשרד האנרגיה, לפיהן במעמקי הים התיכון מסתתרים עדיין מאות BCM של גז טבעי שטרם התגלו. המהלך נועד להבטיח את צורכי המשק הישראלי לטווח ארוך, להרחיב את יכולות הייצוא, להגביר את התחרות במשק האנרגיה ולהוביל גם להוזלת מחירי החשמל לצרכנים.

שר האנרגיה אלי כהן מסר כי "הגז הטבעי הוא נכס אסטרטגי שמחזק את מעמדה הכלכלי והמדיני של ישראל. המדיניות שלנו היא להרחיב את החיפושים, למשוך ענקיות אנרגיה בינלאומיות ולהגדיל את תפוקת הגז לטובת המשק המקומי והייצוא".

ההכרזה על ההליך החדש מגיעה זמן קצר לאחר אישור עסקת ייצוא הגז הגדולה למצרים. במשרד האנרגיה מציינים כי חברות אנרגיה בינלאומיות כבר הביעו עניין משמעותי להשתתף בהליך החדש, מה שמעיד על האטרקטיביות הגוברת של שוק הגז הישראלי.

מאות מיליארדי שקלים לקופת המדינה

עד כה הכניס משק הגז לקופת המדינה יותר מ-35 מיליארד שקלים. במשרד האנרגיה מעריכים כי לאורך חיי המאגרים הקיימים והעתידיים, צפויות ההכנסות להגיע למאות מיליארדי שקלים - סכום שיכול לשנות את פני המשק הישראלי.

המהלך מגיע על רקע דוח ביקורת חריף שפרסם מבקר המדינה, שהתריע כי היעדר תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח עלול להוביל את ישראל למצב שבו תאלץ לייבא גז בעתיד. הדוח מתח ביקורת על כך שכמחצית מהגז המופק בישראל מיוצא למדינות באזור, בעיקר ירדן ומצרים, בעוד שהעתודות המיועדות לשוק המקומי לא הוגדלו באופן מקביל.

ההליך החדש נועד לתת מענה לביקורת זו ולחזק את הביטחון האנרגטי של המדינה. הרחבת החיפושים צפויה להגדיל את העתודות הזמינות, להבטיח אספקה יציבה למשק המקומי ולאפשר המשך פעילות הייצוא שהפכה לזרוע מדינית-כלכלית חשובה.