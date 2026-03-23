גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)
מדענים מאוניברסיטת צ’ונג־אנג בדרום קוריאה פיתחו גנרטור חשמלי חדשני המפיק אנרגיה מחלקיקי אבק הנעים באוויר דחוס - מערכת חסרת חיכוך הנשענת על עקרונות הטורבינה הבליידלסית של ניקולה טסלה מלפני יותר ממאה שנה | החוקרים טוענים כי מדובר בפריצת דרך טכנולוגית שעשויה לשנות את הדרך שבה מיוצרת אנרגיה במתקנים תעשייתיים (טכנולוגיה)
בזמן שהעולם מחפש פתרונות לאנרגיה ירוקה, סין דוהרת לעבר היתוך גרעיני | עם בניית כור ה-BEST במחוז אנחווי והצבת יעד להפקת חשמל עד 2030, המהפכה המדעית הופכת למציאות הנדסית | איך 'עיר ההיתוך' ופריצת גבול גרינוולד עומדים לשנות את עתיד החשמל של כולנו? (חדשות בעולם)
מתקפת טילים וכטב"מים רוסית מסיבית פגעה ב־25 אתרי אנרגיה ברחבי אוקראינה, וגרמה להשבתות חשמל נרחבות ולמותם של שבעה בני אדם | מיליונים נותרו ללא חשמל | זלנסקי האשים את פוטין ב"מלחמה היברידית באירופה" וקרא לנאט"ו לספק מערכות פטריוט נוספות (בעולם)
הקמת מרכזי נתונים ותשתיות בינה מלאכותית בישראל יצרו בשנים האחרונות תעשייה חיונית לכלכלה ולביטחון המידע - עם משיכת ענקיות גלובליות כמו אמזון וגוגל לצד חברות ישראליות מובילות | בישראל, שבה 86% מהחשמל עדיין מיוצר מדלקים מזהמים, הצמיחה המהירה של חוות שרתים צפויה להכביד על המשק כולו - בפרט בגלל צריכת האנרגיה האדירה והצורך במים לקירור | הרשויות עדיין מגבשות מדיניות רגולטורית עדכנית, במטרה ליצור איזון בין קידום החדשנות הטכנולוגית לבין הצורך להבטיח יציבות צרכנית (כלכלה)
החברה שהפכה את עולם הרכב החשמלי מגבירה הילוך גם בשוק האנרגיה הבריטי: טסלה הגישה בקשה לרגולטור האנרגיה Ofgem לקבלת רישיון לספק חשמל לבתים ולעסקים בכל רחבי אנגליה, סקוטלנד וויילס | המהלך צפוי להציע ללקוחות פתרונות משולבים לטעינת רכבים, אגירת חשמל והזנתו חזרה לרשת - אך בשלב זה יעסוק רק בחשמל, ללא אספקת גז (טכנולוגיה)