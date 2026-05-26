פאנלים סולאריים על מסילות הרכבת: הפיילוט שיחסוך כסף למדינה

רכבת ישראל ( צילום: טל הפקות וידיאו )

בצעד חדשני שעשוי לשנות את פני התחבורה הציבורית בישראל, חשף היום (שלישי) בועידת האנרגיה של ערוץ 14 מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן כי רכבת ישראל תצא בקרוב בפיילוט ייחודי לניצול מסילות הרכבת להפקת אנרגיה ירוקה. המהלך, שמבוסס על הנחת פאנלים סולאריים על המסילות עצמן, צפוי לחולל מהפכה בתחום האנרגיה המתחדשת במערך התחבורה.

"אנחנו בוחנים הנחת פאנלים סולאריים על המסילות", מסר בן זקן בדבריו. "זה יחסוך כסף למדינה, ישמור על הסביבה ובעתיד אף יטעין את הרכבות עצמן". המנכ"ל הבהיר כי מדובר בפרויקט פורץ דרך שישלב בין תשתית קיימת לבין טכנולוגיה מתקדמת של אנרגיה מתחדשת. חיסכון כלכלי ושמירה על הסביבה הפיילוט החדשני מגיע בעת שרכבת ישראל מתמודדת עם עלויות תפעול גבוהות ודרישה הולכת וגוברת לאנרגיה. על פי התוכנית, הפאנלים הסולאריים יותקנו לאורך קטעי מסילה נבחרים, ויספקו חשמל למערכות התחנות ובהמשך גם לרכבות עצמן. כידוע, רכבת ישראל מפעילה מערך נרחב של קווים ברחבי הארץ, כאשר המסילות משתרעות על פני מאות קילומטרים. ניצול השטח הזה להפקת אנרגיה ירוקה עשוי להביא לחיסכון משמעותי בעלויות החשמל, תוך תרומה משמעותית להפחתת פליטת גזי חממה.

רכבת ישראל | ארכיון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

חזון הרכבת מקריית שמונה לאילת

בנוגע לחיבור הפריפריה, הבטיח בן זקן כי פרויקט הרכבת לקריית שמונה כבר אינו רק הבטחה על הנייר. "להבדיל מהעשורים האחרונים שרק דיברו, היום כבר רואים את קידוחי הניסיון בשטח", ציין המנכ"ל.

החזון הארוך טווח כולל רכבת מקריית שמונה ועד אילת, שתתחבר בהמשך גם ל'מסילת השלום' ולעולם דרך ירדן והאמירויות. מדובר בתוכנית אסטרטגית שתשנה את פני התחבורה בישראל ותחבר את הפריפריה למרכז באופן שלא היה קיים עד כה.

שיפור מתמיד במערך התחבורה

המהלכים החדשניים מגיעים בעת שמשרד התחבורה פועל לשיפור מתמיד של השירות לציבור. לאחרונה זימן בן זקן את מנכ"ל חברת 'כפיר', המפעילה את הרכבת הקלה בירושלים, לשיחת בירור על תקלות חוזרות במערכת.

הפיילוט של הפאנלים הסולאריים צפוי להתחיל בחודשים הקרובים בקטעי מסילה נבחרים, תוך בחינה מדוקדקת של היתכנות טכנית, עלויות והשפעה על תפעול הרכבות. במידה והפיילוט יצליח, התוכנית היא להרחיב את המערך לכלל מסילות הרכבת בארץ, מה שיהפוך את ישראל לחלוצה עולמית בתחום.