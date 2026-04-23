משבר אנרגיה עולמי: אירופה מצמצמת שימוש בדלק ומבטלת טיסות

חברות בינלאומיות ממגוון תחומים, בהם מוצרי צריכה, תעופה וכרייה, הזהירו כי המלחמה בין ארצות הברית לאיראן מעלה עלויות, משבשת שרשראות אספקה ופוגעת באמון הצרכנים.

הדיווחים פורסמו ברקע הפסקת אש שנמצאת בסימן שאלה גדול, בצל הסלמה בתקיפת ספינות במצרי הורמוז. אף שחלק מהחברות שמרו על תחזיותיהן השנתיות, מנהלים דיווחו על עלייה בעלויות הובלה וחומרי גלם, במיוחד כאלה הקשורות לשיבושים במצרי הורמוז, שפגעו בשינוע ובייצור.

גם חברות תעופה הודיעו על קשיים משמעותיים בעקבות המלחמה. יונייטד איירליינס ציינה לחץ על הביקושים, וחזתה כי רווחי הרבעון השני והרווח השנתי יהיו נמוכים מהציפיות בוול סטריט.

חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה כי תקצץ כ־20 אלף טיסות בחודשים הקרובים בניסיון להתמודד עם העלייה בעלויות הדלק הסילוני. לפי הודעת הקבוצה, הקיצוצים יתמקדו בטיסות קצרות טווח באירופה שאינן רווחיות ויימשכו עד סוף אוקטובר.

בתוך כך, האיחוד האירופי בוחן אפשרות לחייב מדינות להחזיק מלאי של דלק סילוני, שעשוי להיות מחולק מחדש בהתאם למחסור אזורי שנובע מהמלחמה. נציב האנרגיה של האיחוד האירופי, דן יורגנסן, אמר כי הנציבות האירופית הציעה צעדים להתמודדות עם משבר האנרגיה, כולל ניטור כלל-אירופי של תפוקת בתי הזיקוק במטרה למקסם את יכולת ייצור הדלק.

לדבריו, המדינות עשויות לאמץ כללים בנוגע למלאי דלק סילוני ולשיתופו. "נוכל, אם יהיה צורך, להפעיל כלי חלוקה מחדש ודברים נוספים שאיננו נוהגים לעשות בדרך כלל בתחום הזה", אמר ל'רויטרס'. "בדרך כלל אנחנו נותנים לשוק להחליט, אבל אנו עלולים להגיע למצב של משבר שבו הבעיה היא ביטחון האספקה ולא רק המחירים".