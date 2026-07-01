השלכותיה הכלכליות של מלחמת 'חרבות ברזל' ממשיכות להכות בענף הנדל"ן: חברת הבנייה 'מ.ג.א.ד בניין והשקעות בע"מ', הפועלת בשוק כארבעה עשורים, הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי בקשה דחופה למתן צו לפתיחת הליכים במסלול פירוק, לצד בקשה למינוי נאמן זמני. החברה הגיעה למצב של חדלות פירעון לאחר שנקלעה להתחייבויות כספיות כבדות המסתכמות ב-107 מיליון שקל.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד שלי נחום, צוין כי החברה נקלעה למצוקה תזרימית חריפה שנוצרה משילוב של גורמי מאקרו-כלכליים, ובראשם השפעות הלחימה. בין הגורמים המרכזיים: מחסור חמור ופתאומי בכוח אדם באתרי הבנייה, עלייה חדה במחירי תשומות הבנייה ללא מנגנוני הצמדה מספקים בחוזי העבודה, ועלויות מימון כבדות שנגזרו מעליית הריבית במשק.

52 עובדים ו-12 פרויקטים במרכז הארץ

נכון למועד הגשת הבקשה, החברה מעסיקה באופן ישיר 52 עובדים ומנהלת 12 פרויקטים פעילים בשלבי ביצוע שונים, המרוכזים באזורי ביקוש במרכז הארץ - בהם תל אביב, רמת גן, הוד השרון ורמת השרון. פנייתה של החברה למינוי נאמן זמני נועדה לשמור על נכסיה ועל הפרויקטים הקיימים, במטרה להמשיך את העבודות בשטח ולמנוע נזקים נוספים.

מפת החובות של החברה, המסתכמת כאמור ב-107 מיליון שקל, מורכבת מהסעיפים הבאים: כ-34.7 מיליון שקל חובות לנושים פיננסיים (בנקים ומוסדות אשראי), בהם בנק דיסקונט המיוצג בהליך על ידי עו"ד מור נרדיה; כ-65.5 מיליון שקל חובות לספקים ולקבלני משנה; וכ-7.2 מיליון שקל חובות לעובדי החברה ולרשויות המס.

החברה נמצאת בבעלותה המלאה של חברת האם 'רשמד ייזום ואחזקות', אשר מוחזקת בחלקים שווים על ידי עאסי מורד ועאסי רשאד. באי כוחה של החברה, עורכי הדין שלי נחום ואחמד עתאמנה, מסרו: "לצערנו אנו עדים לעוד קורבן שגבתה המלחמה ושוב, חברה קבלנית נוספת יורדת למצולות. התנאים שנוצרו מפרוץ מלחמת חרבות ברזל הנחיתו מכה קשה על פעילות החברה".

ארבעה עשורים של פעילות בענף

חברת 'מ.ג.א.ד בניין והשקעות' מחזיקה בסיווג הקבלני הגבוה ביותר בענף (ג' 5). לאורך עשרות שנות פעילותה ביצעה החברה מגוון פרויקטים, החל מעבודות גמר ופרויקטים בהיקפים מצומצמים ותמ"א 38, ועד לבניית מבני ציבור ומגדלי מגורים. החברה פועלת הן כחברה מבצעת (קבלן שלד וגמר) עבור חברות בנייה ויזמות גדולות במשק, והן כיזמית עצמאית.

החברה פועלת כחברת בת של קבוצת 'רשמד', הכוללת תחתיה גם את חברת 'עורק טופ יזמות בע"מ' (העוסקת ביזמות ובנייה ברחבי הארץ) וחברות נוספות בקבוצה המתמקדות ביזמות פרטית. ניהול החברה התאפיין במודל משפחתי, שבו הבעלים והסמנכ"לים (האחים עאסי) לקחו חלק בניהול ובפיקוח הישיר על הנעשה באתרי הבנייה.

לצד פעילות הביצוע המרכזית שלה, החברה מפעילה זרוע ייעודית לתחום ההתחדשות העירונית. זרוע זו מתמחה בניהול פרויקטי תמ"א משלבי הגיבוש הראשוניים, דרך הובלת ההליכים המשפטיים מול הדיירים והטיפול הסטטוטורי מול רשויות התכנון לקבלת היתרי בנייה, ועד לשלבי הביצוע והמסירה. במסגרת זו, השלימה החברה בעבר פרויקטים ברחוב הנביאים בבת ים וברחוב תל חי בראשון לציון.

מודל תפעולי שקרס תחת המשבר

נתון מפתח נוסף לגבי מבנה החברה נוגע למערך התעסוקה שלה: לפי נתוני החברה, היא החזיקה בפעילות עצמאית של ניהול כוח אדם בענף הבנייה. במסגרת זו ניהלה באופן ישיר כ-200 פועלים מקצועיים שהתמחו בעבודות שלד וגמר. מודל זה נועד לספק לחברה עצמאות תפעולית, אספקת עובדים זמינה ואפשרות להתאמת היקף העבודה לפרויקטים השונים.

אולם מנגנון תפעולי זה ספג פגיעה קשה עם פרוץ המשבר הנוכחי בענף עקב השלכות הלחימה. עורכי הדין של החברה הבהירו: "עצירת העבודות, המחסור הפתאומי והחריף בכוח אדם באתרי הבנייה והקיפאון הכללי במשק, עצרו את תנופת העבודה ומנעו מהחברה לייצר את ההכנסות הנדרשות להמשך קיומה התקין. הטרגדיה העסקית של החברה שהוקמה ופועלת משנת 1980 – למעלה מ-40 שנה – נבעה מנסיבות חיצוניות וכוח עליון, ולא מכשל ניהולי".

בית המשפט המחוזי צפוי לדון בבקשה בימים הקרובים. בינתיים, גורל 52 העובדים ו-12 הפרויקטים הפעילים תלוי על הפרק, כאשר ענף הבנייה ממשיך לספוג מכות קשות מהשלכות המלחמה הממושכת.