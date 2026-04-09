דובר צה"ל מתיר לפרסם את דבר נפילתו שללוחם בסיירת צנחנים סמ"ר עופרי יפה ז"ל, בן 21, מיישוב היוגב, בקרב בדרום רצועת עזה | הלוחם נפצע אנוש מירי דו צדדי לאחר שהכוח שלו זוהה בטעות כאויב ונפטר בדרך לבית החולים (חדשות)
המשטרה עיכבה לחקירה שבעה חשודים בחשד להונאת המדינה | לפי החשד, החשודים, בני משפחה המתגוררים בין היתר באלעד, העתיקו את כתובת המגורים שלהם לצפון, וכך קיבלו תשלומים במסגרת מענקי המלחמה לתושבים שפונו מצפון הארץ - זאת למרות שלעולם לא גרו בצפון | תיעוד המעצרים (חדשות, חרדים)
שר הביטחון לשעבר ליברמן התייחס ללוגו הוועדה לניהול רצועת עזה, עם סמל הרשות הפלסטינית, ותקף: "ממשלת ה-7 באוקטובר העבירה את השליטה בעזה לרשות הפלסטינית" | לשכת רה"מ: "הרשות הפלסטינית לא תהיה שותפה בניהול עזה" (מדיני)
שרים בקבינט המדיני ביטחוני מתחו ביקורת חריפה על ההחלטה לעבור לשלב ב' ולפתוח את מעבר רפיח | השרה סטרוק: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו" | השר סמוטריץ': "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית" | השר בן גביר: "אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד" | לשכת רה"מ טענה כי מדובר בהסכמה "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ" (חדשות, מדיני)
בעוד דונלד טראמפ מנסה להפוך את שיקום עזה למיזם עסקי יוקרתי, דרישת תשלום של מיליארד דולר מחברי "מועצת השלום" מעוררת סערה בינלאומית | השם החם ביותר במועצה העתידית טוני בלייר מסרב לגבות את המחיר (חדשות בעולם)