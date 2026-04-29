כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ תקפו אתמול (שלישי) בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס.

שמבארי, שימש בשנים האחרונות כראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונות המצב המבצעיות של כלל רצועת עזה.

