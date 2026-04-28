תיעוד מפעילות כוחות חטיבת ביסל"ח בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל פרסם הבוקר (שלישי) נתונים חדשים על פעילות כוחות חטיבת ביסל"ח בפיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון. על פי הנתונים שפורסמו, הכוחות השמידו כ-1,000 תשתיות טרור ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה להוצאת מתווי טרור נגד כוחותינו.

בין התשתיות שהושמדו: מבנים ממולכדים, מבנים שבהם אותרו אמצעי לחימה, ומוצבים צבאיים שונים. הפעילות המבצעית של הכוחות כללה סריקות שיטתיות של שטחים נרחבים בדרום לבנון, תוך איתור והשמדה של תשתיות שהוכנו מראש על ידי הארגון. מאות אמצעי לחימה אותרו במהלך הפעילות המבצעית, איתרו הכוחות מאות אמצעי לחימה מסוגים שונים. בין הממצאים: מקלעים, נשקים מסוג 'קלאצ'ניקוב', רימונים, מוקשים, אקדחים, טילי נ"ט, תחמושת רבה, רקטות RPG ופצצות מרגמה.

על רקע הפרות הפסקת האש

הפעילות המבצעית מתבצעת על רקע המשך הפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כזכור, שני לוחמי צה"ל נפצעו אתמול במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה. לוחם אחד נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל.

דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע מצטרף לשורה של הפרות הפסקת האש שביצע חיזבאללה בימים האחרונים במקביל לפעילות צה"ל בדרום לבנון במסגרת ההבנות שגובשו.

לוחמי צה״ל בלבנון ( צילום: דובר צה״ל )

"המלאכה לא הושלמה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר אתמול בכנס הפיקוד הבכיר של צה"ל כי "המלאכה לא הושלמה" בלבנון, ושישנם עדיין שני איומים מרכזיים: איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים. לדבריו, פתרון האיומים הללו ידרוש שילוב בין פעילות מבצעית לבין לחץ דיפלומטי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר בפגישה עם שליחת האו"ם ללבנון כי ישראל לא תסכים למציאות שבה תהיה הפסקת אש לצד ירי על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל. "נעים קאסם משחק באש והוא מהמר על עתיד לבנון", הצהיר כ"ץ, והוסיף כי צה"ל יגיב בעוצמה מול כל הפרה ופגיעה.

בהודעה שנמסרה על ידי דובר צה"ל נאמר כי "צה"ל ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני".

לוחמי צה״ל בלבנון ( צילום: דובר צה״ל )

