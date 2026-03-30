חיל האוויר תקף את אחת התשתיות הצבאיות המרכזיות של משמרות המהפכה, שמוקמה במתחם אוניברסיטת 'אמאם חסין' | תחת מסווה אזרחי, התקיימו באוניברסיטה תהליכי מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה מתקדמים | המקום הושמד לחלוטין בתקיפות (צבא)
תושבים בטהראן סיפרו על לילה קשה במיוחד של הפצצות אמריקניות וישראליות על הבירה | "הם הפציצו בכל מקום, בכל חלק של טהראן", אמר אחד מהם | מקור המעורה בתוכניות הלחימה אמר כי צה"ל מנסה לגרום נזק מקסימלי לאיראן, כל עוד קיים חלון הזדמנויות לפעולה (בעולם)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי המלחמה נגד איראן עשויה להסתיים בקרוב | לדבריו, "אין להם צי, אין להם תקשורת, אין להם חיל אוויר" | טראמפ נשאל על מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש, ואמר: "אין לי שום מסר עבורו, כלום" (בעולם)
בתימן מאשרים שזכריא חג'ר, מפקד ביחידת הכטב"מים של החות'ים, נהרג בתקיפת מל"ט אמריקני לצד לוחמים נוספים במסגרת מבצע 'פרש קשוח' | המבצע הסתיים בסופו של דבר לאחר שהחות'ים הבטיחו להפסיק לתקוף כלי שיט בים סוף (העולם הערבי)
ברצועת עזה מדווחים הערב על תקיפות משמעותיות מאוד של צה"ל ברחבי העיר עזה | גורם ביטחוני מבהיר כי "מדובר בגל תקיפות עצים מאוד המתרחש כעת בעזה, במסגרת שלב ההכנות" |תושב העיר: "יש תקיפות עוצמתיות בכל רגע, העלויות העקירה גבוהות ביותר, והתושבים נואשים שהמצב ישתנה לטובתם" (צבא)
צה"ל ושב״כ תקפו יותר מ-100 מטרות ברחבי רצועת עזה במהלך סוף השבוע | עשרות מחבלי חמאס חוסלו בתקיפות | בין יעדי התקיפות: מחבלים חמושים של חמאס בציר צלאח א-דין | אמש: שיגור נפל במרחב מעבר ארז, וגרם לנזק למרחב המעבר, ולמתחם מעבר משאיות הסיוע ההומניטרי (צבא וביטחון)