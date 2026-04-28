דובר צה"ל בערבית מורה לפנות מרחב שלם בדרום לבנון לאזור צידון

דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הבוקר (שלישי) הוראת פינוי רחבת היקף לתושבי דרום לבנון, בה נדרשו התושבים לפנות באופן מיידי את האזור שמדרום לנהר הליטני ולעבור צפונה לאזור צידון. ההוראה ניתנה על רקע המשך הפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

בהודעה שפרסם אדרעי צוין כי פעילות ארגון הטרור חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה באזורי המגורים. "צה"ל אינו מעוניין לפגוע באזרחים", נכתב בהודעה, "למען שלומם, התושבים הנמצאים מדרום לנהר הליטני נדרשים לפנות את בתיהם באופן מיידי ולעבור צפונה לאזור צידון".

הכפרים אליהם הופנתה ההודעה הם: ע'נדוריה, בורג׳ קלאווייה, קלאווייה, א-סוואנה, אל-ג'מיג'מה, ספד אל-בטיח, ברעשית, שקרא, עיתא א-ג'בל, תבנין, א-סולטאניה, ביר א-סנאסל, דונין, ח'רבת סלם, סלע ודיר כיפא.

על רקע הפרות הפסקת האש

הוראת הפינוי הרחבה ניתנה על רקע המשך הפרות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. כזכור, השבוע נפצעו שני לוחמי צה"ל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כתוצאה מנפילת רחפן נפץ של חיזבאללה. לוחם אחד נפצע באורח קשה ולוחם נוסף נפצע באורח קל.

דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בהפרה של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. האירוע מצטרף לשורה של הפרות הפסקת האש שביצע הארגון בימים האחרונים במקביל לפעילות צה"ל בדרום לבנון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר בפגישה עם שליחת האו"ם ללבנון כי ישראל לא תסכים למציאות שבה תהיה הפסקת אש לצד ירי על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל. "נעים קאסם משחק באש והוא מהמר על עתיד לבנון", הצהיר כ"ץ, והוסיף כי צה"ל יגיב בעוצמה מול כל הפרה ופגיעה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס הפיקוד הבכיר של צה"ל כי "המלאכה לא הושלמה" בלבנון, ושישנם עדיין שני איומים מרכזיים: איום הרקטות ואיום הרחפנים והכטב"מים. לדבריו, פתרון האיומים הללו ידרוש שילוב בין פעילות מבצעית לבין לחץ דיפלומטי.