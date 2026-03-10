דובר צה”ל מזהיר הערב כי ישראל לא תסבול שום נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון ותאפשר במהלך 24 השעות הקרובות לנציגי המשטר בלבנון לעזוב את המדינה | לאחר מכן, "לא יהיה מקום בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון וצה”ל יתקוף אותם בכל מקום בו יימצאו" נמסר (צבא)
ארגון הטרור חיזבאללה התנקש בחייהם של קציני מכס בכירים ועיתונאים לבנוניים, וזאת כדי למנוע חשיפה פומבית של הקשר בין אחסון חומרי הארגון בנמל לפיצוץ הענק שאירע ב-2020, כך חשף היום דובר צה"ל בערבית | כל הפרטים (חדשות)
דובר צה"ל בערבית הזכיר את "ימי הזוהר" של לבנון כ"גן עדן של תרבות ויצירתיות", והשווה אותם למציאות של "זירת סכסוכים" תחת שלטון חיזבאללה | המסר הסתיים בשאלה ישירה: "איזו לבנון אתם רוצים? חופשית... או משועבדת? הבחירה בידכם" (חדשות, צבאי)
בצעד משילותי מפגן, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, סייר היום (שני) בשעות האחרונות במרכז העיר הפלסטינית טול כרם | התושבים במקום תיעדו את אדרעי משלל זוויות במהלך ביקורו | בתיעודים נראה אדרעי משוחח עם עיתונאים ותושבים במחנה, כאשר במקביל תיעד במקום הצהרה כלשהי (חדשות)
בימים אלה מציינים שנה עגולה לימים הדרמטיים בחודש אלול ה'תשפ"ד, עשרה ימים שהכריעו את המערכה מקצה לקצה | לאחר כשנה של דשדוש ושתיקה ישראלית אל מול ההתגרויות של מחבלי חיזבאללה, חל בסייעתא דשמיא מהפך ביחסי הכוחות, וישראל הבהירה בכוח אש חסר תקדים כי לא תיתן לטרור לפעול בגבולה, ולא במדינת לבנון בכלל | חזרנו לימים הדרמטיים ששינו את פני המערכה והובילו לריסוק כוחו והשפעתו של חיזבאללה (מגזין)
דובר צה''ל בערבית, פרסם היום תיעוד מיוחד איך נראה עז אלדין אל-חדד, מפקד חטיבת עזה של חמאס, בתמונה שנמצאה בתוך מנהרה בעזה | "פחד עמוק ורצון להסוות את עצמו ולהיעלם - בעוד שחמאס מקדם את נרטיב ה"רעב" לעולם" (צבא)
דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי פרסם לפני מספר דקות, הוראת פינוי לתושבי השכונות במזרח רצועת עזה | על פי ההודעה: "למען ביטחונכם, התפנו מיד למקלטים ידועים במערב העיר עזה, חזרה לאזורי לחימה מהווה סיכון לחייך" (צבא)