דובר צה"ל בערבית, אל"ם אביחי אדרעי, הוציא הערב (שלישי) הודעת אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון, בה נדרשו התושבים לפנות באופן מיידי את בתיהם ולעבור צפונה מנהר אל-זהארני. ההודעה, שפורסמה ברשתות החברתיות, כללה מפה מפורטת המסמנת את אזורי הפינוי הנדרשים.

בהודעה צוין כי פעילות ארגון הטרור חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה באזורי המגורים של התושבים. "צה"ל אינו מעוניין לפגוע באזרחים", נכתב בהודעה, "למען שלומם, התושבים הנמצאים מדרום לנהר זהראני נדרשים לפנות את בתיהם באופן מיידי".

ההודעה כללה אזהרה חריפה: "כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו, מעמיד את חייו בסכנה". עוד צוין כי כל מבנה המשמש את ארגון הטרור לצרכים צבאיים צפוי להיות יעד לתקיפה.

במפה שצורפה להודעה סומן האזור האדום המייצג את שטחי הפינוי מדרום לנהר הליטני ונהר הזהראני. חצים צהובים הורו על כיוון הפינוי הנדרש צפונה, כאשר הודגשו שמות של יישובים באזור כמו ערב סאלים, ענצארייה, סחמר ולביא.